A la espera de Muñoz, Balbo tiene un problema por resolver en el fondo

En la previa, la recuperación de Ezequiel Muñoz significaba una gran noticia para Estudiantes, que tras la salida de Agustín Rogel y Fabián Noguera debía rearmar la zaga central y tenía en el surgido en Boca a un número puesto.

Y es que si bien es cierto que la última imagen de aquella dupla distó bastante de la que mostró en su mejor momento en el club, entre los dos ofrecían algo que el actual Pincha versión 2023 extraña, el juego aéreo.

No obstante, la primera función de la última línea sigue siendo la de defender y darle solidez al equipo, junto con el mediocampo, cuestión que poco han logrado los ahora dirigidos por Abel Balbo a lo largo de sus encuentros más importantes.

Ahora, tras una presentación que estuvo muy lejos del ideal, con fatalidades y errores que significaron goles en contra, la imagen de Muñoz aumentó su cotización, a la espera de lo que será una nueva semana en la que el defensor buscará estar a la par de sus compañeros para poder decir presente en el Julio Humberto Grondona el sábado por la tarde.

DE AQUELLA PRIMERA Y LEJANA PRUEBA A UNA ANSIOSA ESPERA

Mucho tiempo pasó desde aquel primer amistoso de pretemporada ante Los Andes en diciembre del año pasado donde, aún sin Zaid Romero ni Juan Cruz Guasone, Abel Balbo paró como zaga central al mencionado Muñoz y a Luciano Lollo.

Lo cierto es que ya en aquella oportunidad el DT dejaba en claro que el surgido en Boca representaría uno de los pilares fundamentales de un once que no contaba con las vueltas de Guido Carrillo y sobre todo la de Santiago Ascacibar, la más sorpresiva y también relacionada con la faceta defensiva.

El defensor ayer volvió a entrenarse con el plantel y sueña con regresar en dos fechas

No obstante, una limpieza realizada en la rodilla de Muñoz semanas atrás complicó los planes de cara el estreno, ya que el ex Independiente no pudo ser parte de la gira por Uruguay, donde primero jugaron Lollo y Romero y luego Guasone fue quien compartió zaga junto con el surgido en Godoy Cruz de Mendoza.

Y más allá de los nombres utilizados, el Pincha sufrió dos derrotas (la última por penales) con errores puntuales, dejando en claro la importancia de contar con quien también tuvo un paso por el fútbol italiano.

Luego llegó el amistoso ante Independiente del Valle, con la inclusión de Santiago Núñez junto a Romero y 90 minutos que parecían traer calma en ese sentido.

Así, y pese a las pruebas en la semana, Balbo puso en el estreno por los puntos los nombres que mejor le habían funcionado en la última línea, los cuales tuvieron una falla cada uno, lo que vuelve a poner a Muñoz en el foco del pedido de los hinchas, quienes se consultan si estará apto el sábado o deberá esperar al cruce por Copa Argentina.

Y es que si bien lo de Núñez fue una fatalidad, quizás producto de su poca experiencia en Primera División, lo de Romero sí fue un error de cálculo, similar al quedo que tuvo ante Peñarol en el Campeón del Siglo. Y al tratarse de un refuerzo traído en el último mercado de pases, la preocupación es aún mayor.

Frente a esto, todo parece indicar que Balbo y sus colaboradores deberán barajar y dar de nuevo en la última línea, donde quienes actualmente no están jugando o aún no están disponibles aparecen como hipotéticas soluciones a problemas inesperados.

EL ELOGIO A MUÑOZ Y LA CHANCE CONCRETA DE LA LÍNEA DE TRES

Hace algunos días, con Muñoz ultimando detalles en cuanto a su recuperación física, la posible inclusión del central fue uno de los temas sobre los que se le preguntó a Abel Balbo en conferencia de prensa. Y en aquella oportunidad, el DT dejaba en claro lo que piensa del defensor de 32 años.

“Muñoz está bien. Quizás la próxima semana (por la que está por comenzar) empiece a estar con el grupo, a correr. Y después depende de cómo vaya evolucionando”, confiaba el exdelantero en su momento. “Por supuesto que puede ser titular. Es un jugador extraordinario. Y una vez que esté bien, se va a jugar el puesto con sus compañeros”, completaba.

No obstante, Balbo también dejaba en claro la chance de utilizar en algún momento del torneo la línea de tres centrales, afirmando que es el esquema el que puede sufrir modificaciones, pero no así la idea en general.

La presencia de Muñoz, si mantiene el nivel del año pasado, asoma como fundamental

“El esquema es uno, pero durante el campeonato va a ir cambiando. Incluso verán partidos donde jugaremos con tres centrales”, avisaba. “Lo que nunca va a cambiar es la idea de juego. Pero nos vamos a ir adaptando a distintas circunstancias, si vamos ganando o perdiendo, qué tipo de rival tenemos en frente. La identidad será la misma de local y de visitante”, agregaba entonces.

Lo cierto es que luego de un comienzo complejo, la semana de trabajo que comenzó recién hoy resultará clave para cambiar la imagen del estreno. Está en las manos de Balbo y sus colaboradores construir un Estudiantes que sea protagonista, el deseo de todos en City Bell.