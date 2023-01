Wanda y ¿un palito para L-Gante?: “Me involucran con cada uno...”

A Wanda la persigue el escándalo, aunque parece que así lo quiere ella, que no termina de dejar en claro cuál es su situación sentimental. Posteos de Año Nuevo parecieron sugerir una posible reconciliación con Mauro Icardi, a la que incluso aludió Ana Rosenfeld, abogada de la botirreina, pero ahora ella volvió a decir que está solterita y, ya que estaba, ninguneó un poco a L-Gante, su principal pretendiente (que también afronta rumores de reconciliación con su ex, Tamara Báez).

“Viste que Zaira va a estar soltera hasta que ella lo decida. ¿Vos también?”, le preguntaron, y ella dijo que “obvio”. ¿Y L-Gante? “No hay nada. Nada que ver. Es super amigo y tengo buena relación”, lanzó la rubia, pero lo que siguió fue bastante más picante. “¿Te gustaría volver a enamorarte?”, siguió preguntando el periodista. “Por ahora no. Estoy bien. Estuve muchos años casada y prefiero estar sola. Pero también me involucran con cada uno que... lejos de la realidad. O sea, se cae de maduro que no. En el amor no tengo prejuicios, pero me involucran con gente que podrían ser mis hijos”.

Teléfono para L-Gante, que tiene solo 22 añitos, contra los 36 de Wan, aunque, claro, hay que decir que ella sola se “involucró” con Elián, y hasta la vieron a los besos en varias oportunidades con el artista. Incluso, celebró Navidad con él...

La blonda reconoció que analiza proyectos para trabajar en Argentina, donde hasta la tentó Marcelo Tinelli, aunque, claro, durante el ciclo lectivo va a tener a sus cinco hijos en Turquía, donde estudian desde que Icardi comenzó a jugar en Galatasaray.

Wanda, por ahora, está en Punta del Este. Disfrutando del verano y viendo que hace de su vida amorosa y profesional, junto a su hermana Zaira, que también anda en la misma, tras separarse después de muchos años en pareja.

Y según su propia hija, Isabella, Wanda anda saliendo mucho de noche. Así ventiló en un vivo de Instagram de la empresaria, aunque ayer la rubia intentó aclarar lo ocurrido: “Mis hijos se acuestan muy temprano y a veces se quedan dormidos. Yo hago planes en los que puedan estar incluidos, pero se duermen muy temprano”, se justificó, aunque no precisara hacerlo.

Wan también se refirió al reencuentro con su padre, Andrés Nara, después de ocho años: por caso, el hombre no conocía personalmente a sus nietas. “Soy muy familiera y sufrí mucho todos estos años. Que todo pueda estar bien me hace muy feliz”, destacó luego de la celebración que realizaron en Nochebuena en su casa de Tigre. “Si bien mis hijas no lo conocían, sabían todo de él. Siempre me ocupé de que sepan quién era”.