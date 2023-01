Messi se sumó al París Saint-Germain: así lo recibieron

Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina en diciembre en Catar, regresó hoy al centro de entrenamiento del París Saint-Germain.

El siete veces Balón de Oro de 35 años viajó a Francia el lunes por la noche junto a su familia desde su ciudad natal, Rosario, y aterrizaron el martes en el aeropuerto de Bourget, al norte de París.

Welcome back Leo! ❤️💙✨ pic.twitter.com/x3C7HOkLsR

Tras las grandes celebraciones por el título de campeón del mundo, el capitán del Seleccionado nacional disfrutó de las vacaciones de Navidad junto a su familia.

Messi es el último de los mundialistas del PSG en regresar a los campos de entrenamientos.

El PSG publicó en su cuenta en Twitter un video con lo que fue la recibida que le dieron sus compañeros en el campo de juego con el texto "La guardia de honor para para nuestro Campeón del Mundo", junto al hashtag "BravoLeo".

A guard of honour for our World Champion! 👏❤️💙#BravoLeo pic.twitter.com/OHIkKALbUl