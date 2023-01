Con Chirola y los pibes

Gimnasia comenzó una nueva etapa del fútbol profesional de la mano de un hombre de la casa. Sebastián Romero, “Chirola”, ya trabaja como técnico del primer equipo, más allá de que aún no ha firmado su contrato. La presentación formal y el primer contacto con la prensa serán casi con seguridad mañana en Estancia Chica.

Acompañan a Sebastián Romero en el inicio de su carrera como entrenador de primera división los ayudantes de campo Nicolás Cabrera, Pablo Romero y Emanuel Trípodi; Diego Gómez es el preparador físico principal acompañado por Juan Cruz Lohmy; el entrenamiento de arqueros está cargo de Alejandro Rojas y se suma a primera el videoanalista Ignacio Giusti. Salvo el chubutense Emanuel Trípodi, quien se destacó especialmente en el arco de Quilmes donde fue compañero de Chirola, el resto del grupo de trabajo es el que acompañó a Romero en la reserva en los últimos dos años.

Casi un mes después de lo planificado originalmente y ya sin Néstor Gorosito, el Lobo arrancó una pretemporada distinta, con múltiples desafíos por delante (incluida la vuelta a la competencia internacional con la disputa de la Copa Sudamericana) y un bajo presupuesto, cuestiones a las que hay que sumar las inhibiciones que le impiden al club incorporar futbolistas.

Treinta y nueve jugadores estuvieron a las órdenes de Sebastián Romero en esta primera jornada de doble turno. Resaltó la presencia de Cristian Tarragona, quien todavía no renovó su contrato. El delantero continúa con la etapa final de su recuperación de la operación de ligamentos cruzados a la que fue sometido el pasado 25 de junio. Incluso, participó de los trabajos con pelota. Su presencia con contrato vencido puede interpretarse como un guiño a una posible continuidad en el club.

Germán Guiffrey (operado de un hombro), Matías Miranda y Lautaro Chávez (ambos con lesiones ligamentarias que los marginarán por todo el semestre) fueron los otros futbolistas que tuvieron actividad diferenciada.

Regresaron de sus préstamos Nelson Insfrán (San Martín de Tucumán), Bautista Barros Schelotto (Fénix), Tomás Fernández, Bruno Palazzo y Rodrigo Gallo (Ferro de Gral. Pico), Agustín Bolívar (Almagro), Antonio Napolitano (Iraklis de Grecia), Maximiliano Comba (Belgrano de Córdoba), Franco Torres (Guillermo Brown de Puerto Madryn), Sebastián Cocimano (Gúemes de Santiago del Estero) y Agustín Ramírez (Ferro de Gral. Pico).

Además, hubo marcha atrás en la situación de Diego Mastrángelo y el central finalmente firmará su primer contrato profesional por tres temporadas. De esta manera, se sumará al arquero Francisco Vergara y al extremo Zago Zegarra en el paso al profesionalismo con la casaca tripera.

Estuvieron ausentes en la primera jornada de entrenamientos Ramón Sosa (con permiso especial), Harrison Mancilla y Rodrigo Castillo. La situación de Ramón Sosa es controvertida, porque Gimnasia no pagó el pase y le debe a Olimpia (U$S 740.284) y Tembetary (u$s 1.054.379), los clubes paraguayos que le vendieron al Tripero porcentajes de sus pases. Desde la representación del jugador la sugerencia fue que no regresara a nuestro país mientras le buscan una salida a la situación. Gimnasia tiene los derechos federativos del jugador y no quiere perderlo, así que es una novela con final abierto.

El regreso del colombiano Mancilla (titular en tiempos de Diego Maradona y Sebastián Méndez) no está asegurado, mientras que Castillo regresó ayer a Buenos Aires y hoy se sumará a los entrenamientos.

En cuanto a eventuales salidas, una venta de Brahian Alemán todavía está lejos de concretarse ya que las ofertas que han llegado al club están lejos de satisfacer las pretensiones de Gimnasia, que tiene al uruguayo bajo contrato hasta diciembre de este año.

El primer entrenamiento tripero se dio en simultáneo con la conferencia de prensa de despedida de Néstor Gorosito, quien antes se despidió del plantel, cuerpo médico y los colaboradores habituales.

Tras los habituales movimientos de entrada en calor y activación a las órdenes del profe Diego Gómez acompañado por Juan Cruz Lohmy, hubo pelota. “Chirola” junto a Nicolás Cabrera, Pablo Romero y Emanuel Trípodi dividieron en grupos al plantel y realizaron diferentes ejercicios de fútbol reducido con hincapié en el control de pelota.

A la vez Alejandro Rojas realizó diferentes trabajos con los arqueros, quienes fueron rotando y sumándose a los movimientos con pelota.

El plantel Tripero volverá a entrenar hoy desde las 8:30 hs, mientras que jueves, viernes y sábado los entrenamientos serán en doble turno, siempre en el predio de Abasto.