"Se fue mi vida entera": desgarradores mensajes de la familia del nenito que murió atropellado en La Plata

Un nene de 5 años se convirtió en la quinta víctima fatal del tránsito en la Ciudad en lo que va del año. Como se publicó desde anoche, el hecho tuvo lugar en la zona conocida como Puente de Fierro, en 88 entre 28 y 29, cuando la víctima, por razones que ahora trata de determinar la Justicia, cruzó la calle. Justo en ese momento pasaba por el lugar una camioneta Chevrolet vieja, cuyo conductor no pudo evitar el impacto.

Si bien hay distintas versiones sobre las circunstancias en las que el pequeño avanzó sobre la cinta asfáltica, una de ellas apuntó a que presuntamente pudo habérsele soltado de las manos a los padres o que salió corriendo en un descuido.

Gabriela, tía de Santino, lamentó su partida: "Mi Jugador favorito. ¿Cómo hago para seguir? ¿Cómo hago? Si con vos se fue mi vida entera. Ahora, ¿quien va a correr cuando llego a casita emocionado no por mi sino por el tío loco? Quien me va a salir con cualquier contestación haciéndose el gracioso? Quien me va a contar que metió 5 goles marcandome con las manos que en fueron 2 goles. Eras todoo luz".

La mujer siguió: "¡Mi negro no se que hacer, te necesito! Quiero que hoy me despierten y me digan tu Leoncito esta bien. ¡Pero no pasa! Te voy a amar toda la vida, toda la vida porque un amor si como el nuestro jamás se olvida. Descansa en paz mi ángel eterno. Te amoo San".

Solange, otra familiar de Santino, escribió: "Te amo a más no poder mi Santi! La tía te necesita negrito. ¡Porque la vida es tan injusta porque a vos mi chanchu! ¿Quién va a correr de la emoción cuando llegamos ? Quien va a meter los golazos que vos metías te encantaban las motos jugar al fútbol. Mi nene hermosoo vola alto mi vida. Te vamos a amar toda la vida Santino. Mandale fuerzas a tus papás cielito".