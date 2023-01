VIDEO. “Trabaja con señores”: quién es la novia de L-Gante

Bueno, bueno. A cuatro días de 2023, se desinfló el comentado y, al parecer, inexistente romance entre Wanda Nara y L-Gante. Ella, de joda en Punta del Este, tirando que “me vinculan con cualquiera” pareció tirar tierra al noviazgo con el cumbiero que, ayer, se mostró en la cama, comiendo tostados, con una señorita que, según Tamara Báez, ex del cantante, “trabaja en la noche con señores mayores”.

El chisme es completísimo y durante la jornada de ayer estuvo entre las notas más vistas de la farándula local. Es que el pícaro L-Gante, que anda como bola sin manija, sin compromisos y picoteando por aquí y por allá desde que se separó de la madre de su hija, tiene todo menos drama, como dice él. Así, no oculta sus romances pasajeros como el que está teniendo con Micaela Pride, el nombre de la jovencita que lo acompaña por estas horas.

En las cuentas de los dos compartieron fotos y videos de un after goloso: desde la cama de lo que sería un “hotel transitorio de lujo”, él sosteniéndole con firmeza uno de sus abultados pechos a ella, y ella con sonrisa placentera y usando la remera que la noche anterior había usado él, posaron pa’l insta. Los tórtolos se mostraron también saciando el hambre matutino comiendo calentitos de jamón y queso de pan lactal. Claro que el sol del mediodía los delataba: habían amanecido recién cuando la jornada laboral de cualquier mortal ya se encaminaba a su tramo final.

Es que hay sectores de la juventud que no saben lo que son los días de semana cuando de salir de joda se trata. De hecho, Tamara Báez, ex de L-Gante, muestra cómo todos los días le da duro y parejo al “tropi”, como se le llama a los boliches de bailanta que abren de lunes a lunes.

De hecho, en la noche del martes, Báez y L-Gante, que se volvieron a mostrar juntos y en paz, coincidieron en la misma bailanta pero luego, al juzgar por las redes de cada uno, terminaron cada uno por su lado.

Claro que las seguidores de Tami no tardaron en ir a llevarle el chusmerío sobre la noche fogosa de L-Gante: “No la conozco. La conocen en el ambiente por eso te dije”. Y se refirió al vínculo que mantiene con el artista urbano: “No me comentó (de su romance). No me interesa lo que él haga. A mí no me molesta que esté con Wanda Nara o con la que sea. Está todo bien”.