Los roba catalizadores: la nueva modalidad delictiva que se impone en la Ciudad

El delito es una “industria” que, lejos de encontrar techo, se expande constantemente. Y así como un día se pusieron de moda los motochorros -que llegaron para quedarse- o los roba ruedas, ahora afloran los roba catalizadores. Ese objeto, que se encuentra en el caño de escape de los vehículos, es codiciado en la actualidad por los delincuentes y numerosos platenses ya pasaron por la desagradable situación de notar que les fue hurtado de su rodado. De hecho, mecánicos de la Ciudad cuentan que ya recibieron a varios clientes que llegaron a los talleres sin esta pieza, en busca de una explicación al ruido extraño que hacía el auto al circular.

Y a ellos se sumó una vecina platense que fue víctima de este delito mientras estaba de vacaciones en Chapadmalal, situación que demostró que estas prácticas no son exclusivas de los malvivientes de nuestra ciudad, sino que se extienden a otras de la Provincia bajo una misma premisa.

“Fue en la playa Cruz, que está al lado de la ruta, justo donde había más autos estacionados. Cuando encendimos el auto empezó a hacer un ruido terrible, como pasa con muchos autos viejos que se ven en la calle”, explicó la mujer, que pidió reservar su identidad. Y agregó que, al dejar el balneario tras unas horas de playa, rápidamente intentaron dar con un mecánico para tratar de determinar qué estaba provocando ese sonido fuerte e inusual para cualquier auto cuyo silenciador funciona correctamente.

“Llegamos a una estación de servicios y logramos que un mecánico revisara el auto. Y ahí nos dijeron que nos habían robado el catalizador. Incluso nos contaron que se habían enterado de otro caso similar, pero estaban sorprendidos porque allá, según ellos, no solía haber este tipo de hurtos”, afirmó la vecina platense.

Varios casos en La Plata

EL DIA consultó a varios talleres mecánicos de la Ciudad sobre el robo de catalizadores, y en algunos reconocieron que recibieron vehículos a los que les había sido sustraída esta pieza. Al igual que el caso antes citado, las personas se sorprendieron al encender el rodado por el fuerte ruido que provenía del escape y decidieron hacer una consulta para saber qué estaba pasando. La respuesta fue la misma: “Le robaron el catalizador”.

Según se pudo determinar, varios de los episodios se concretaron en Gonnet. Y el modus operandi fue bastante similar: los delincuentes marcaron el vehículo que estaba estacionado, se tiraron debajo o en algunos casos lo levantaron con un críquet, y con una amoladora o una sierra, hicieron un corte en el caño de escape para retirar el tramo en el que estaba el catalizador. A partir de esto, los autos pasaron a emitir un sonido estridente, que muchos emparentaron con el de los autos de carrera.

Estas situaciones, además, dejan al descubierto la falta de patrullajes en las calles, que les permiten a los ladrones realizar largas operatorias sobre los vehículos sin consecuencia alguna. Llama mucho la atención que puedan tomarse semejante trabajo y que en ningún momento pase un policía y los vea.

En La Plata los modelos más afectados por este delito son de la marca Renault -Captur, Sandero y Duster- debido a que tienen un valor mayor. Los precios en originales rondan los $180.000 y los sustitutos entre los $25.000 y $30.000. Según informan desde diferentes talleres mecánicos la colocación se realiza en el día.

¿por qué son tan valiosos?

El catalizador es un dispositivo que forma parte del escape del automóvil y su función principal es reducir la contaminación producida al expulsar los gases de escape al exterior. De esta manera se disminuye la repercusión ambiental de las emisiones contaminantes producidas por los vehículos a motor. Así se reduce la contaminación transformando los gases nocivos en gases nobles o inertes al momento de llegar a la atmósfera. Está integrado al sistema que evita la contaminación sonora, que reduce los ruidos que produce el escape hacia el exterior.

Se trata de piezas de alto valor, que tienen en su interior metales preciosos como el paladio, platino o rodio que son muy cotizados y, este es el motivo por el cuál aumentaron los robos de estos dispositivos, que los delincuentes buscan para hacerse de esos metales y luego venderlos en el mercado negro.

A partir del faltante del catalizador -si bien no causa ningún daño al vehículo ni al motor, que no pierde rendimiento- no se puede circular por los ruidos que genera y no se cumple la reducción de gases contaminantes al ambiente.

Es posible identificar en el momento la falta del catalizador por los cambios en el escape, dependiendo del tipo de automóvil. Se puede percibir como fallas en el motor y puede llegar a ser visible un humo denso o ruidos molestos fuera de lo habitual. Ante este tipo de patrones, se recomienda acudir de inmediato al taller mecánico.

Esta modalidad de robo fue muy común tiempo atrás en países como España y Estados Unidos. Incluso algunas empresas fabrican e instalan escudos metálicos para proteger el dispositivo. Toyota, una de las marcas más afectadas, añadió en el catálogo de accesorios del nuevo Prius en EE UU el escudo para catalizadores que debe comprarse por separado.