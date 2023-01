Cayó el conductor acusado por un embiste mortal en Puente de Fierro

El conductor acusado de haber embestido con su camioneta vieja a un nene de cinco años, que murió poco después producto de las heridas sufridas, pasó varias horas prófugo y recién pudo ser localizado ayer en momentos en que llegaba caminando a la casa de una familiar de su pareja en Ensenada, a la altura de las calles 127 y 39.

Con el dato de que se había escapado del hospital de Niños de La Plata, lugar al que alcanzó al menor -y a sus padres- después del terrible accidente, que como se recordará ocurrió el miércoles pasado en la zona de Puente de Fierro, la Policía comenzó a trabajar sobre las relaciones y contactos del sospechoso y decidió apostar una consigna en las inmediaciones de ese domicilio del barrio El Dique, ante la posibilidad de que sea uno de los lugares potenciales de ocultamiento.

En efecto, el personal ubicado allí de encubierto lo individualizó de inmediato y, antes de que pudiera acceder al domicilio, lo esposó y se lo llevó detenido.

El caso, cabe destacar, presenta aristas que seguramente motivarán una discusión jurídica, ya que el conductor, en un primer instante, según informaron fuentes oficiales, le brindó asistencia al pequeño luego de atropellarlo, al punto de que fue quien lo acercó al Hospital de Niños ´Sor María Ludovica´, frente al Parque Saavedra.

Sin embargo, después, por razones que se desconocen, decidió escapar a la carrera, situación que violentó a los familiares de la criatura, que le empezaron a tirar piedras al rodado, del tipo mudancero, sin ninguna patente colocada y le rompieron varios de los vidrios.

En medio de ese ataque de ira, para evitar que pueda destruirse una prueba clave de la investigación, en la que tomó parte el fiscal Carlos Vercellone, titular de la UFI N° 10 de nuestra ciudad, un grupo de efectivos, guantes de látex en mano, decidió sacarla del lugar y trasladarla al asiento de la comisaría quinta, donde quedó a resguardo.

Muchos de los voceros consultados analizan por estas horas si existió el agravante de la conducta desaprensiva hacia la víctima, al margen del resultado trágico y de la responsabilidad penal en el evento dañoso, que deberá ser merituado por la Justicia cuando se obtengan todos los resultados de las diligencias periciales de rigor.

Si bien hubo fuga, fue posterior al traslado al centro médico. Y este hecho es muy probable que sea planteado por la defensa del acusado, que intentará así mejorar su delicada situación procesal y, al menos, mientras se instruye el expediente, obtener una orden de excarcelación.

En ese sentido, al margen de la situación de detención actual, “habrá que ver qué postura adopta el juzgado de garantías y también la Cámara Penal, ante una eventual impugnación de lo que se decida respecto de la libertad, o no, del encartado de autos”, expresó una persona con acceso a la pesquisa.

DOLOR EN LAS REDES SOCIALES

La muerte de Santino provocó enormes muestra de dolor, que enseguida se replicaron a través de las redes sociales.

Gabriela, tía del menor, lamentó su partida: “Mi jugador favorito. ¿Cómo hago para seguir? ¿Cómo hago? Si con vos se fue mi vida entera. Ahora, ¿quién va a correr cuando llego a casita emocionado no por mi sino por el tío loco? Quién me va a salir con cualquier contestación haciéndose el gracioso? Quién me va a contar que metió 5 goles marcándome con las manos que fueron 2 goles. Eras todo luz”.

La mujer, desconsolada, agregó: “¡Mi negro no sé qué hacer, te necesito! Quiero que hoy me despierten y me digan tu Leoncito está bien. ¡Pero no pasa! Te voy a amar toda la vida, toda la vida, porque un amor como el nuestro jamás se olvida. Descansa en paz mi ángel eterno. Te amoo San”.

Por su parte, Solange, otra familiar de Santino, escribió: “Te amo a más no poder mi Santi! La tía te necesita negrito. ¡Por qué la vida es tan injusta, por qué a vos mi chanchu! ¿Quién va a correr de la emoción cuando llegamos ? Quién va a meter los golazos que vos metías, te encantaban las motos, jugar al fútbol. Mi nene hermosoo volá alto mi vida. Te vamos a amar toda la vida Santino. Mandale fuerzas a tus papás cielito”.

LA MANIOBRA TRÁGICA

Es lo que intenta determinar el fiscal Vercellone. Cómo se produjo el accidente.

Por qué el nene cruzó la calle, cómo y por dónde lo hizo y qué modo de conducción desarrollaba el acusado, sobre todo el tema de la velocidad de marcha y si pudo encontrarse bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia tóxica.

Esos, se indicó, son algunos de los interrogantes por dilucidar.

Por eso, en este punto, será trascendente el aporte de los testigos presenciales y, de quienes estuvieron con el imputado, porque las horas en que él estuvo ausente, por ejemplo, si existió una ingesta alcohólica con incidencia en la colisión mortal, el efecto desaparecería con el correr del tiempo y ya no hay posibilidad alguna de que se vea reflejado en un test valorativo.