En Corrientes esperan más de 300 mil fieles del Gauchito Gil

Una multitud de más de 300.000 fieles se concentrará este domingo 8 de enero para la tradicional festividad en honor al Gauchito Gil en la localidad correntina de Mercedes, 250 kilómetros al sur de la capital provincial, donde los lugares de alojamiento están colmados para conmemorar el 145 aniversario del fallecimiento del santo popular, informaron fuentes oficiales.



La llegada constante de ómnibus con familias y peregrinos en distintos tipos de vehículos "son parte de la postal que se repite desde el 24 de diciembre", aseguró hoy el intendente de Mercedes, Digo "Tape" Caram, en declaraciones a Télam.



El color rojo, que identifica al Gauchito Gil y predomina en sus santuarios, tiñe por estos días la geografía del lugar, con banderas, velas y cruces que se replican en el santuario ubicado en la Ruta Nacional 123, así como en los brazos de los peregrinos y devotos.



"Mercedes está bendecida, la gente no para de llegar y eso es muy importante para nuestra economía. Muchos llegaron para Navidad y Año Nuevo y ya se quedaron para participar de las actividades en honor al Gauchito", dijo el intendente.



Caram garantizó que están dadas las condiciones en los predios del "Gaucho" con agua, luz y baños para los peregrinos, y en "La Cruz" que pertenece a la Iglesia, donde además se puede acampar al igual que en el camping municipal.



El padre Ramón Espinoza, de la parroquia Las Mercedes, señaló que está todo dispuesto en el predio "La Cruz Gil" para instalarse y acampar y agregó que hay "un espacio en el que la gente viene a orar".



El obispo Adolfo Canecín oficiará la misa central el domingo 8 a las 6 y luego los jinetes trasladarán la cruz hasta el cementerio, donde se realizará un responso a las 10, detalló Espinoza, y adelantó que el monseñor "redactó una carta pastoral para compartir con los peregrinos y devotos".



"Como Padre Obispo de la Diócesis de Goya, constato que durante todo el año y, en particular, al acercarse el 8 de enero, desde distintos y distantes lugares, se encaminan hacia la Cruz Gil, llevando en sus corazones intenciones, anhelos, deseos; conocidos, valorados y recibidos por Ñandeyara-Nuestro Dios", señala la misiva.



En tanto, Espinoza afirmó a Télam que "tal como nos decía el padre Julián Zini, el Gauchito Gil no es un santo pagano, es un difunto bueno".



"El Papa Francisco le dijo a nuestro obispo que la Iglesia Católica debe atender y acompañar al peregrino", remarcó el religioso y agregó que se trata de lo que hemos practicado siempre "la devoción a los difuntos".



Cada 8 de enero, y los días anteriores y siguientes, miles de personas, algunos tras viajar cientos o miles de kilómetros, llegan para "agradecer algún favor recibido, algún milagro", cuentan los mercedeños, testigos del peregrinar de los fieles.



"Piden y agradecen, auténticamente y con oraciones profundas", destacó Espinoza.



La festividad en honor al "gaucho milagroso" incluye un programa con diversas actividades: la Velada de la Cruz de Espinillo de Antonio Gil, la noche del 7; una procesión y la misa en la iglesia Las Mercedes y el responso en su tumba, en el cementerio local, el domingo 8 de enero.



Paralelamente, la municipalidad de Mercedes invita a compartir "jornadas de pura cultura, chamamé y tradición, en el Mercado Artesanal, ubicado en el acceso oeste de la ciudad".



Debido a la multitud que se congrega en la ruta nacional 123 y acceso a la localidad de Mercedes, el Gobierno de Corrientes anunció un importante dispositivo de seguridad y tránsito que se extenderá desde esta medianoche hasta la mañana del domingo para el que se dispuso un desvío de ruta, caminos alternativos y estacionamientos, dijo a Télam el ministro de Seguridad local, Buenaventura Duarte.



"Participarán casi 500 efectivos de la Policía provincial, que incluye personal del Priar (Policía Rural e Islas y Ambiente Rural) y caballería, además de efectivos de Gendarmería Nacional, porque es una ruta nacional, y personal de tránsito de la Municipalidad de Mercedes", detalló el funcionario.



Duarte mencionó que el año pasado unos 300.000 fieles arribaron a Mercedes para rendir culto al Gauchito Gil y que en esta edición se espera la misma cantidad de gente o incluso más.



La veneración al santo pagano, Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez, llamado popularmente Gaucho o Gauchito Gil, nació a partir de su muerte en 1878 luego de adjudicársele el milagro de salvarle la vida al hijo de su verdugo, según cuenta la historia sobre el gaucho milagroso.



Sobre la vida de Antonio Gil se cuenta que se alistó para pelear en la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) y tras regresar fue reclutado por el Partido Autonomista para pelear en la guerra civil correntina contra el opositor Partido Liberal, pero él desertó.



"Dado que la deserción era delito, fue capturado, colgado de su pie en un árbol de espinillo, y degollado. Antes de ser ejecutado, Gil le dijo a su verdugo que debería rezar en nombre de Gil por la vida de su hijo, quien estaba muy enfermo. Al regresar a su hogar, el verdugo encontró a su hijo casi agonizando, desesperado, le rezó a Gil y su hijo sanó milagrosamente.



En el lugar donde fue asesinado a nueve kilómetros de Mercedes, se construyó un santuario, donde cada 8 de enero se acercan a venerarlo.