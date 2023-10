“Iosi, el espía arrepentido”: ficción para conocer la verdad

Ver para creer. Y ni siquiera. La historia de Iosi, el espía que se infiltró en la comunidad judía imaginando un plan semita para invadir Argentina y terminó filtrando información que habría sido clave para realizar los atentados a la Embajada de Israel y AMIA, los dos actos terroristas más importantes de la historia de América latina, es una de esas historias que parece demasiado increíble para ser real. Y esas sospechas, claro, tienen sus propios protagonistas: en un mar de dobles intenciones, secretos y operaciones, ¿quién puede decir cuál es la verdad?

Eso, claro, es lo que hizo que la primera temporada de “Iosi, el espía arrepentido”, conducida por Daniel Burman, fuera tan buena televisión: una historia de espionajes, contraespionaje, traiciones, negocios turbios y complicidades que resultaba atrapante, claro, si uno conseguía suspender el horror y la cercanía que todavía tienen los dos atentados, sin esclarecimiento y con la sensación de que el tiempo se ha llevado ya la verdad a un lugar recóndito. En el momento en que ese terror, las imágenes de los rostros de vecinos, de amigos, de conocidos, ensangrentados, cubiertos de ceniza, volvía a la mente del espectador, la serie de espías argentina se tornaba una experiencia mucho más intensa: era darse de cara contra esas memorias olvidadas, darse de frente contra el muro de la injusticia.

Quizás también resida allí buena parte del valor de la serie: ni siquiera interesa si Iosi, nuestro narrador poco confiable, le contó la verdad a Miriam Lewin, la periodista que junto a Horacio Lutzky escribió su historia de complicidad y arrepentimiento en el libro que da nombre a la serie. Más importa que los atentados sigan presentes en el reclamo colectivo. Por eso, dice Natalia Oreiro, la segunda temporada de la serie, que se estrena el 27 de octubre, era “necesaria”.

Con Burman como showrunner y Sebastián Borensztein (“La Odisea De Los Giles”) como guionista principal, la segunda temporada volverá a contar con el elenco de la primera parte: protagonizan la ficción Natalia Oreiro y Gustavo Bassani como Iosi, se suma Mercedes Morán en el rol de la periodista que destapa el hecho, y siguen Alejandro Awada, Carla Quevedo, Marco Antonio Caponi, Matías Mayer y Minerva Casero.

“En la primera se aborda el atentado a la Embajada: en esta segunda temporada, se cubre el atentado a AMIA”, adelanta la actriz uruguaya, que interpreta a la superior de Iosi, el espía antes conocido como José Pérez que los servicios de inteligencia locales infiltran en la comunidad judía con la excusa del Plan Andinia, aquella teoría conspirativa antisemita que advertía que los judíos querían quedarse con la Patagonia.

Iosi se infiltra y releva información importante de la colectividad, que luego habría sido utilizada para los atentados. En la primera temporada de la serie, Iosi se vuelve indispensable en la colectividad, y empieza a desconfiar de las órdenes de sus superiores, hasta que descubre que fue utilizado, recuerda Oreiro. En esta segunda entrega, “intenta redimirse y contar su historia”, a la periodista que encarnará Mercedes Morán. Arrepentido, se convierte en una especie de doble agente cuando ingresan los servicios de Israel, el Mossad.

- “Iosi”, el libro y la serie, despertaron polémica, por su versión de los hechos, hechos que son reales pero además que todavía duelen, que permanecen sin Justicia. ¿Cómo es ser parte de una serie que se mete con un evento que duele tanto aún?

Oreiro: Lamentablemente, en este caso la ficción no supera la realidad. La realidad es tan cruel, y está tan presente… Estamos hablando de los atentados más importantes de Latinoamérica. Pero en un punto es necesario que se toquen estos temas desde la ficción: vuelve a poner el tema en agenda, desde la ficción nos hace pensar y repensar, intentar buscar verdad en un hecho tan oscuro, tan cruel, de nuestra historia reciente.

Morán: Es una responsabilidad enorme. Como actriz, por suerte, tuve la tranquilidad de que soy parte de una ficción de factura impecable, donde todo se ha hecho con gran responsabilidad. Y por otro lado, un papel así cobra un sentido que normalmente no cobra nuestro trabajo: sentimos que estamos haciendo algo que es bueno más allá de lo individual, cuando puede echar un poco de luz, poner sobre la mesa un tema tan doloroso, con tantas heridas abiertas, tantas preguntas sin responder. Si se puede contribuir de alguna manera a calmar ese dolor…

Mayer: Coincido. Es una gran responsabilidad contar un hecho real, pero cuando estás amparado en que la manera de contarlo sea con tanto respeto, se disfruta más. Además, se trata de contar algo que quedó por debajo de la mesa, que casi no se habla. Y a todos nos tocó de cerca, fue un hecho trágico: lo siento como una responsabilidad, un orgullo, ponerle el cuerpo a esto, poder contarlo, acercarlo.

- Al enfrentar una ficción basada en hechos reales, como esta, ¿investigan la historia, las inspiraciones para sus personajes, o se atienen a lo que está en el guión?

Morán: Yo personalmente hago una mezcla. Todo lo que se inscribe en el plano de averiguar, documentar, lo hago. Y luego lo olvido. Queda en algún lugar, pero no construyo mi personaje con eso, sino a partir de sus circunstancias, de su forma de vincularse con otros. En este caso, mi vínculo como periodista es con Iosi: necesito construir la confianza necesaria para que él me relate su historia. Y lo atrapante es cómo se construye la confianza cuando es un requisito tan necesario, en un universo donde hay tanto secreto, tanta corrupción, tanta traición. Tenía lugares para echar mano, mi personaje es una persona conocida, la autora de la historia, la conozco personalmente. Pero decidí olvidarme de todo eso y trabajar en mi personaje desde su vínculo con Iosi. Tampoco miré demasiado cine de periodismo. Cuando hice ‘Betibú’ miré más, en este caso me aboqué a las circunstancias personales del personaje, ese abandonar un espacio, por desencanto, estar feliz en un nuevo espacio que acaba de conquistar… hasta que la interviene este llamado que despierta otra vez su pasión como periodista de investigación, habiendo salido recién de eso.

Caponi: Siempre la investigación organiza: cuando uno se compromete a hacer este tipo de proyectos, sumergirse en la historia es parte de una búsqueda para encontrar particularidades que construyen el personaje, para encontrarse con otros puntos de vista, otro tiempo, otros ritmos. Porque aunque fue hace poco, eran otros tiempos. Era, de hecho, mucho más difícil encontrar la verdad: sigue siendo difícil, pero hoy hay más posibilidades de denunciar, de mostrar. Era una realidad más encriptada… o quizás no, no lo sé.

Oreiro: Es cierto que te ordena investigar, pero también una confía en lo que piden los directores. Con ellos trabajé mi personaje, que está en las antípodas de lo que uno podría querer o pensar: inevitablemente me pregunto, como ciudadana, por qué interpretar ese personaje… pero sin ese tipo de personajes no se puede contar el camino que lleva a estos hechos, más allá de que mi personaje es una pequeña célula de un gran entramado que está mucho más allá. En esta temporada ella incluso se da cuenta de la traición de su equipo, se da cuenta que no estaba cuidando a su Estado con su trabajo, se da cuenta que detrás está el trasfondo de la venta de armas, y que eso lleva a los atentados. Es un tema desbordante. Y no deja de ser muy rico.

- Como decía Natalia, los temas que toca “Iosi” desbordan para todos lados, exceden los atentados, muestran la corrupción y connivencia políticas, el entramado oscuro de los servicios. ¿Qué rol cumple la ficción en denunciar estas cuestiones, y, claro, en particular en mantener viva la memoria de los atentados?

Caponi: El rol es seguir abriendo interrogantes, seguir pidiendo Justicia. No es que la serie esté direccionada a ese objetivo, pero sí busca que esto no quede en el pasado, que no se lo lleve el paso del tiempo. Vivimos en una época donde cada información nos aturde, nos invade pero a la semana ya no existe: en ese contexto, que esto se vuelva a traer al presente es importante.

Oreiro: Empuja a que lo que ocurrió no quede impune. El arte es hacerte pensar. Si lo logramos, si conseguimos que el espectador pregunte, quiera saber más, ya está cumplido el objetivo, eso solo está bien.

- Amazon Prime Video estrena la serie en 240 países, lo que permite que la causa AMIA recorra el mundo. También es importante para la ficción argentina, poder exportarse. Y a la vez, la producción de ficción en Argentina está en crisis…

Oreiro: Lo más interesante es que una plataforma pueda mostrar en el mundo un hecho local. Me parece importante, nosotros estamos invadidos por series de otros países, y está bueno, podemos ver la realidad de otros países… pero es muy bueno poder conocer también nuestro propio pasado. Y poder exportarlo, y darle trabajo a nuestros actores, a nuestros directores, a nuestros técnicos

Morán: La serie se va a ver en 200 países, lo cual es darle una categoría de visibilidad muy importante. Creo que eso colabora con la causa. Y para nosotros, es una posibilidad de mostrarnos, mostrar que hay calidad, hay talento. Las plataformas son interesantes. Cuando comenzaron las series en el mundo, comparadas con el cine de la gran industria, corrían más riesgos. El cine estaba aburguesado, entonces los actores de cine empezaron a aparecer en las series. O sea, hay algo muy interesante. Pero para que sirva para todos, hay que regular. La serie tiene un aspecto buenísimo, es una fuente de trabajo importante, tiene calidad de exportación, lo que antes solo proveía el cine. Pero las plataformas tienen que ser reguladas: eso no depende de nosotros, son decisiones políticas. El trabajo tiene que ser pago como se debe, no tiene que atentar contra derechos que nos ha costado tanto conseguir. Una vez reguladas, será un crecimiento. Esto es algo que no solo pasa con las plataformas, nos pasa en todos los campos, en la música, en la literatura. Y lo que nos va a pasar, con lo que se viene, la inteligencia artificial… No podemos rechazarlo. Hay que ver cómo se regula para que sea beneficioso.

“

El rol de la serie es seguir abriendo interrogantes, seguir pidiendo Justicia. No es que la serie esté direccionada a ese objetivo, pero sí busca que esto no quede en el pasado, que no se lo lleve el paso del tiempo”

Marco Antonio Caponi Actror

“

En este caso la ficción no supera la realidad. Y en un punto es necesario que se toquen estos temas desde la ficción: vuelve a poner el tema en agenda, desde la ficción nos hace pensar y repensar, intentar buscar verdad en un hecho tan oscuro”

Natalia Oreiro Actriz

“

La serie tiene un aspecto buenísimo, es una fuente de trabajo importante, tiene calidad de exportación, lo que antes solo proveía el cine. Pero las plataformas tienen que ser reguladas: eso no depende de nosotros, son decisiones políticas”

Mercedes Morán Actriz