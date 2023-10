Confesiones de Susana Giménez: Los motivos de su distanciamiento de Moria Casán

Desde su casa La Mary, en Punta del Este, Susana Giménez se prepara para debutar en teatro con La piel de Judas, y luego, piensa despedirse de las tablas: “Debuto el próximo 22 de diciembre, hoy repasé, el primer acto me lo sé perfecto", confesó, al tiempo que agregó: Para mí el dinero es importantísimo y más en Argentina que la economía está tan endeble. Pero aunque tenga plata trabajar a mí me encanta, me llena de alegría, me divierto, me río con mis compañeros”.

Más adelante, la diva de los teléfonos se refirió a su enfrentamiento con Moria Casán. “Trabajamos muchos años juntas, pero después Moria se peleó conmigo, no entiendo por qué. De repente le agarró algo, pero no ganas nada peleando, las peleas son ridículas. Me acuerdo del trabajo que hicimos juntas y lo bien que lo pasábamos, nunca un sí ni un no. Ella siempre hacía pareja con el Chancho, yo le pedía al productor que yo no quería, porque era mal compañero, las trataba mal a las mujeres y eso me daba un odio”, confesó Giménez sobre Jorge Porcel.

En cuanto a la pelea que surgió recientemente entre Luis Brandoni y su expareja, Ricardo Darín, la diva dejó en claro que no piensa involucrarse. “Yo creo que Beto se enojó porque en la película lo nombran poco a Alfonsín y él siempre fue radical de toda la vida. Pero no me meto en eso, la película ganó todos los premios habidos y por haber. Ya se van a arreglar, es un comentario que hizo Beto, que dijo ‘no entiendo cómo Darín hizo esa película’. Sin embargo, era muy bueno el papel y el libro, era contar una historia nuestra. Fijate lo que pasó en Europa con la peli, se ganó todos los premios”, afirmó.

Por último, Susana destacó que había visto a su amiga Mirtha Legrand en su primer programa el sábado pasado. “Por supuesto que vi a Chiquita. Estaba divina, hablé con ella. Me encantó el vestido, cómo estaba peinada. La admiro cada vez más. Es una mujer inigualable, no hay otra”, confesó.