Reclamo de justicia por el nenito que sufrió heridas irreversibles en Punta Lara

Con carteles alusivos a quien consideran responsable del terrible accidente de tránsito ocurrido hace exactamente una semana en la localidad de Punta Lara, sobre Diagonal 74, a causa del cual un nene de 4 años sufrió lesiones irreversibles, que le impedirán volver a caminar, un grupo de familiares realizó una manifestación en reclamo de justicia. Todo comenzó en la puerta del Hospital de Niños, donde se encuentra internado, y terminó en Plaza Moreno.

Rodrigo, el padre del chiquito, aseguró que el otro conductor “se nos vino de contramano y no lo pude evitar. Mi bebé iba adelante con mi pareja. Como es autista, no se despega de su mamá. Sufrió fractura cervical y ya no va a ser el de antes. Pido justicia. Estoy destruido. Me robaron la vida de mi hijo con tan solo 4 años”.