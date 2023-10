Solidaridad y celebración: el Día de la Madre con hijos propios y ajenos

Hay mujeres que hoy celebran el Día de la Madre con hijos propios, pero también con ajenos a los que les dan el mismo amor, aunque sepan que el vínculo será temporal, hasta que ellos encuentren un hogar. Son personas que dedican sus días a “maternar” a pequeños que por distintas razones están alejados de sus padres y a través de la “Comunidad Malú” participan de un proyecto que les da contención, amor y abrigo.

La voluntaria Valeria Gordillo ya va por su sexto abrigo y aclara que para este acto de amor no es necesaria la experiencia de ser madre. “El vínculo fluye, tenemos presente que el abrigo es por un tiempo, pero la entrega es como la que tenemos con nuestros hijos; los chicos que llegan a nuestros hogares nos despiertan un amor que es indescriptible”, cuenta.

Ella es parte de Comunidad, una asociación civil sin fines de lucro que nació en 2016 y está conformada por personas de diferentes profesiones, sin bandera política ni religiosa. Todos promueven la ayuda solidaria a niños que se encuentren en situación de riesgo y desprotección familiar.

Junto a su familia, Jenny Dillon da abrigo a un bebé recién nacido y asegura que cada niño genera experiencias distintas y todos sus allegados quieren colaborar en su cuidado.

“¿Cómo hacés para no encariñarte?, uno le da todo el amor, sabe que se va a ir y cuando ese momento llega, hace el duelo, pero vale la pena transitar con ellos y por ellos cada momento”, explica.

La idea que tienen en “Comunidad Malú” es clara. Todos quieren colaborar en el desarrollo integral y la restitución de derechos vulnerados para que esas infancias no queden marcadas y crezcan en un contexto de familia hasta que encuentren la propia.

“Cada abrigo es diferente. Uno aprende que puede amar a más chicos y apoyarse en los lazos con otras familias que también quieren lo mejor para la misma persona”, agrega Claudia Alejandra Zárate, presidenta de la asociación.

Su trabajo, junto al de otros voluntarios, se basa en crear una red de “Familias que abrigan”, personas que abren las puertas de su hogar para alojar temporalmente a niños de entre 0 y 4 años que no pueden permanecer en su medio familiar porque allí están en riesgo sus derechos. Su estadía en un contexto de familia les evita la institucionalización y efectos adversos en su desarrollo.

Victoria Ibarra, tesorera de Malú, destaca que el amor que las familias les dan a los niños se sustenta en la generosidad: “El entorno participa, todo es en comunidad y eso nos fortifica”, dice.

La voluntaria señala que en la actualidad hay diez niños en abrigo y cada uno es cuidado por dos familias de manera alternada, “lo más lindo que les podemos ofrecer a estos niños es la paz familiar, la contención, los abrazos, sentirse acompañados y queridos en la espera hasta que vuelvan a su familia de origen o sean adoptados”, remarca.

“Es una forma diferente de amor, se parece al rol materno, queremos sanarlos, transmitirles tranquilidad, que encuentren silencio para dormir, horarios en las comidas”, asegura Valeria.

Las integrantes de Malú están convencidas de que se puede amar con toda el alma a niños que no son propios. “Maternar no es poseer, es querer y cuidar aunque ese niño no sea tuyo. Además, eso promueve un crecimiento hasta más sano en la relación con nuestros hijos”, asegura Claudia.

CÓMO TRABAJA LA COMUNIDAD

A través de un Convenio firmado con el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, Comunidad Malú pre-evalúa a familias inscriptas en el Programa, quienes -además de cumplir con los requisitos de admisión exigidos para la inscripción- deben participar de una charla informativa en la ONG, mantener entrevistas con una psicóloga, recibir a la trabajadora social en su domicilio y participar de las capacitaciones brindadas por Malú.

Una vez que cumplen los requisitos, se eleva una propuesta al Organismo para que realice una entrevista y evalúe el apto final.

A partir del ingreso de un niño en una familia -que se da exclusivamente a través del Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de la ciudad de La Plata-, Comunidad Malú acompaña y supervisa el alojamiento -a través de su equipo técnico-. El propósito es garantizar al niño el ejercicio pleno de sus derechos.

El abrigo se torna una instancia de reparación, donde las familias de abrigo ofrecen un apego seguro al mismo tiempo que transitorio, promoviendo vínculos saludables que contribuyen a su desarrollo emocional. Desde el inicio se trabaja la transitoriedad del alojamiento, generando experiencias en el niño pequeño que fortalezcan su propia capacidad de flexibilización (apego-desapego; dependencia-independencia; apertura a nuevos vínculos).

Desde la creación de Malú, han sido abrigados de manera exitosa más de 60 niños. Cada uno egresó ya sea con su familia de origen o en adopción, siempre de manera alegre y con la seguridad de haber sido cuidados con enorme cariño y contención.