VIDEO. ¿La insultó? María Julia Oliván aclaró el tenso momento que vivió con Malena Galmarini en La Noche de Mirtha

Este domingo por la noche, a una semana de las elecciones generales del 22 de octubre, Mirtha Legrand apareció en la pantalla de El Trece con un especial de La Noche de Mirtha. Para seguir en sintonía con los dos primeros programas, donde invitó a Javier Milei y Patricia Bullrich, esta vez el protagonista fue Sergio Massa.

El actual ministro de Economía estuvo acompañado por Malena Galmarini, su esposa y titular de AySA (Aguas y Saneamientos Argentinos), Moria Casán y María Julia Oliván.

La periodista y la funcionaria fueron las protagonistas de un momento que elevó la tensión en redes sociales y frente al que ambas tuvieron que salir a aclarar los sucedido.

Como se puede ver en el fragmento del programa, Galmarini dice “hija de p…” mientras que Oliván le hacía una referencia a Sergio Massa. Fue tan solo un segundo captado por la cámara que causó un gran revuelo en el mundo virtual.

“La causa que está siendo investigada es por lavado de activos, por lavado de dinero, en realidad, coinciden muchos expertos en Derecho Penal, en que tendría que tener la carátula de enriquecimiento ilícito porque, ¿de dónde proviene el dinero que se habría gastado y que no le cierran las cuentas?”, decía la periodista en el momento del gesto.

Su versión de lo ocurrido

La primera en salir al cruce de estas acusaciones fue la propia titular de AySA. Desde su cuenta de Twitter, indicó: “Ay, chicos… hablaba con la producción porque molestaban dos moscas. El gesto fue en medio de la batalla. ¡Les gané a ambas, las maté! jajajaja”.

“No busquen donde no van a encontrar. Besos”, cerró Galmarini, arrobando a la periodista.

Luego lo hizo Oliván: “Fui TT (Tendencia en Twitter) por gorila, por animarme a preguntar y no sé qué más. Lo cierto es que el clima del programa fue de gran respeto y profesionalismo”.

A su vez, Marina Calabró reveló más detalles que le contó su colega, en Lanata Sin Filtro (Mitre Live). Allí, reprodujo un audio de la comunicadora, donde aclaró la percepción que tuvo desde su lugar y en ese instante: “A mí me parece que no se estaba refiriendo a mí. En ese momento había un episodio con una mosca y Malena en un momento como que la mató, la buscó y ahí es donde dijo eso, porque no hubo un clima tan tirante como se reflejó en las redes. Cuando nos fuimos, nos saludamos. No me pareció un clima de hostilidad. Los Massa son frontales, cuando está todo mal, te lo dicen fuera del aire”.