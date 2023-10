Zaira , “injuriada”, le dijo “chauuu” a Tinelli: fue insultada por una participante

Entre acusaciones de acomodo mediante favores sexuales y amenazas de carta documento de por medio, Zaira Nara renunció al streaming del “Bailando” 2023.

“A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa ‘Bailando por un sueño’”, anunció la modelo por su cuenta de X (ex Twitter).

“Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho”, detalló en su mensaje en el que sin dar nombres, cargó contra la ex “Gran Hermano” Coti Romero y Charlotte Caniggia.

Lo que motivó la abrupta salida de Zaira del programa fue un cruce que protagonizaron la ex hermanita y la hija del Pájaro y Mariana Nannis en plena pista en el que acusaron a las Nara de acomodadas.

Todo comenzó cuando Charlotte criticó a los miembros del streamig y le aconsejó a Marcelo llevar gente “famosa”. Fiel a su estilo, Coti no dudó en salir al cruce y mandar al frente a Caniggia, con quien aparentemente estaban comenzando una amistad.

“Voy a contar lo que me pediste a mí que diga”, comenzó Coti en referencia a una conversación que había tenido con Charlotte y agregó: “No le quisiste decir a Zaira y me lo dijiste a mí para que yo lo diga, y yo te dije ‘no lo puedo decir’”.

Inmediatamente sin más vueltas, la correntina espetó que Charllote “dijo, de Zaira y de Wanda, que las dos estaban acá por chupar p.... Y me dijo que lo diga, porque dijo que yo decía todo y que yo no me callaba nada. Y yo le dije ‘no lo voy a decir’”.

Fiel a su estilo, Charlotte sin darle demasiada importancia se hizo cargo de los agravios contra las Nara y con un “sí, obvio” reconoció haber lanzado ese rumor.

Todo esto derivó en la intempestiva renuncia de Zaira, quien en su comunicado explicó que “soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa”.

Al parecer, la menor de las Nara además de renunciar está pensando en iniciar acciones legales al respecto para limpiar su imagen. Los encargados de llevar el caso serían los abogados de la agencia en la que trabaja quienes le enviarán una carta documento a Coti Romero en el que le exigirán una rectificación y pedido de disculpas público.

Vale mencionar que esta enemistad entre Charlotte y Zaira no es nueva, ambas ya se habían enfrentado cuando la modelo formó parte del jurado en remplazo de Pampita. En ese momento la mediática había cuestionado los conocimientos de Nara con un contundente “no sabe nada” a lo que ella le contestó: “Charlotte, ¿te caigo mal?”

“No me cae mal pero opino que en el jurado tendría que estar gente que sabe de baile”, le dijo Charlotte a Tinelli lo que despertó aún más el enojo de Zaira que contestó: “Pero no estamos en el Teatro Colón, Charlotte, y estamos puntuando a gente que no sabe bailar, yo valoro un montón que te vengas a exponer en algo que no sabés hacer y que de a poco aprendés”.

Por lo visto las cosas no terminaron ahí, ahora Caniggia sacó la carta de los favores sexuales que acabó con la renuncia de Zaira.