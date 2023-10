La temporada de apagones arrancó fuerte anoche en el norte platense

No soplaban vientos huracanados. No hacía mucho calor, ni frío extremo. No se desató un violento diluvio. Sin embargo, el sistema eléctrico de la Ciudad volvió a mostrar que tiene “mandíbula de cristal” y quedó nocaut -en casos por varias horas- en algunos puntos, dejando a decenas de miles de platenses que residen en el norte del partido con más preguntas que respuestas, y a los comerciantes con el grito en el cielo contra Edelap.

“Ya empezamos con la tragedia de todos los años”, sintetizó un usuario del barrio La Emilia, de City Bell, dándole voz al pensamiento de sus pares del centro citibelense, de Villa Castells, Manuel B. Gonnet, Villa Elisa, Joaquín Gorina y Hernández.

“Desde las 14 veníamos teniendo cortes muy breves, y veíamos que la tensión subía y bajaba, tanto que desenchufamos algunos aparatos porque si te los queman andá a cantarla a Gardel” relató Esteban, desde 20 y 461.

Lilian, por su parte, de Alvear y camino General Belgrano, aseguró a las 21 que “llevamos tres horas de corte, y es inmenso”.

EXTENSO Y LARGO

“En 16 entre 490 y 492, a las 20,30 se cortó de golpe la luz”, indicó otro damnificado desde Gonnet. En 27 y 485 se reportaban, a esa hora, los mismos inconvenientes. También se escucharon en 25 y 514, el Parque Ecológico, 485 y 18, 15 y 489 y el eje comercial de Cantilo en City Bell.

La distribuidora de energía regional fue destinataria de buena parte del enojo. “En Edelap nos dan el número de reclamo, pero no sabemos cuándo vuelve la luz ni qué está pasando”, se indicó.

En ese sentido, la respuesta oficial de la concesionaria fue escueta. “A partir de las 20,30 se registra una salida de servicio en sectores de Hernández, Gorina Gonnet y City Bell” comunicó. “El evento es muy reciente y el personal se encuentra realizando las tareas para normalizar el servicio en cuanto sea posible”, avisó.

LLUVIA DE RECLAMOS

Mientras tanto, seguían lloviendo las direcciones. De 467 a 508, entre caminos; desde 505 y Centenario, mano a la capital federal, sin semáforos y una boca de lobo. En esos barrios, hubo quienes se quedaron sin agua. A lo largo de Cantilo, donde los comerciantes de City Bell palpitaban una noche espectacular, ideal para la salida en familia o con amigos, todo se oscureció.

Por su extensión territorial, la interrupción del suministro despertó entre los memoriosos el fantasma del 22 de junio de 2019, cuando a las 21,47 más de 50.000 mil clientes de Edelap quedaron a merced de una falla que se produjo en Centenario y 476, por fallas en un cable de alimentación de alta tensión.

Ese mega apagón se prolongó durante más de cuatro días, y en esas jornadas se generaron, según estimaciones de la Defensoría del Pueblo, cerca de 1.000 millones de pesos en pérdidas en comercios y viviendas.

Tras el súper apagón, Edelap informó que comenzarían las obras estructurales “para la red eléctrica que alimenta a Gonnet, City Bell, Villa Elisa Hernández, Arturo Seguí y Gorina”, y las obras comprometidas para robustecer el tendido de zona norte del partido de La Plata”.

Cerca de las 23 de ayer, Edelap dio por concluido el incidente, alegando que “a partir de las 20,30 se registró una salida de servicio en sectores de la zona norte de La Plata que fue normalizada en menos de una hora”.

En la firma aseguraron, concretamente, que “fueron cincuenta minutos de corte”.