“Fue como una desgracia”, dijo Coco Sily sobre su ruptura con “Caramelito”

“Pasó en mi vida amorosa lo que todos saben, salió en todos lados y fue como una desgracia. No la situación de pareja, sino la viralización de mi vida”. Así volvió a referirse recientemente Coco Sily sobre su frustrado romance con Cecilia “Caramelito” Carrizo, apenas semanas después de haber blanqueado su romance.

En el marco del programa “Escucho Ofertas”, presentado por Guille Aquino en el canal de streaming Blender, el humorista y conductor contó qué era eso de lo que “todos saben”.

“Me dejó (Caramelito) muy rápidamente. Entonces pasé a ser un poco... Bueno, dentro de la mierda de viralizar tu vida, como me pasó, ocupé un lugar en el cual fui bastante cuidado”. Luego, agregó: “Es como una cosa pasiva la del dejado”.

En otro tramo, el creador de “La cátedra del macho” destacó esta relación de otras que tuvo, en tanto, según contó, era la primera vez que salía con una persona famosa.

“Yo nunca salí con alguien del ambiente. Es la primera vez que yo salía con una compañera de laburo. Siempre salí con mujeres que se dedicaban a otra cosa. Y siempre que estoy en los medios, estoy por otra cosa”, manifestó.

De todos modos, dejó en claro que no hay rencor con “Caramelito”, que se separó de él para volver con su ex marido y padre de sus hijos.

“De verdad, fue nada. Fue conocer a una excelente mujer, engancharme mucho...”, lamentó y reveló que siguen trabajando en la misma radio.

En este sentido, “Caramelito” se refirió a cómo era compartir espacio laboral con Coco, su ahora ex: “Para mí trabajar con Coco no es difícil porque él es una persona que yo adoro y voy a adorar toda mi vida. Nos acompañamos mutuamente en un rato de la vida desde el amor más hermoso y más verdadero. El que no siente el amor del bueno, no puede entenderlo”.