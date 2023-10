Crisis de salud: reprograman operaciones en clínicas bonaerenses por el impacto de la alarmante falta de insumos

La crisis en el sistema de salud no saca el pie del acelerador y ya llegó el momento en el que las operaciones y prácticas no urgentes son reprogramadas, en la medida de las posibilidades y con criterios médicos racionales. En las clínicas aseguran que “en todas las especialidades falta algo” y prácticamente nadie entiende “cómo no se le da dimensión a lo que ocurre en la salud”, con preocupante falta de insumos, escasez de profesionales en distintas especialidades y un horizonte cada vez más complejo por las demoras en los pagos de las prestaciones.

Según Daniel Reija, presidente de la Asociación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires distrito 1 (con cabecera en La Plata), “hay muchos problemas con los insumos protésicos, elementos de cirugía, contrastes y hemodinamia (para estudiar el movimiento de la sangre a través del sistema vascular).

El directivo de Acliba 1 remarcó que “se están difiriendo cirugías y principalmente se atienden las oncológicas y las de urgencia. Las que se pueden diferir se están reprogramando”. Sobre las prácticas, indicó que “las tomografías y resonancias se realizan sólo para internados y urgencias. En el caso de ambulatorios está restringido. Prácticamente no hay contraste para hacerlas”.

Resaltó Reija que “el contraste no sólo afecta a las tomografías, sino también a hemodinamia, se preserva para las urgencias, para no quedarse sin la posibilidad de hacer un estudio en caso de infartos”.

Las restricciones no sólo afectan a nuestra región. En la provincia de Buenos Aires la situación es similar. Néstor Porras, presidente de la Federación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires (Fecliba) dijo que “tanto las instituciones de La Plata que están en la federación, como en el resto de la provincia de Buenos Aires, se está postergando todo lo que se pueda reprogramar. Es un problema nacional, cada vez más creciente, la falta de insumos que genera numerosas complicaciones. Se da prioridad a urgencias y tratamientos con inmediatez. Se nota muchísimo la falta de insumos”.

“Hasta que no se tome conciencia que la salud no es un elemento de bazar, de supermercado, será difícil revertir esta situación. En las distintas especialidades falta algo, tratamos de darle prioridad a lo urgente. Y dentro de lo razonable poder ir reprogramando lo que no es urgente”, agregó Porras, quien también dijo que “estamos preocupados porque hay momentos que si no tenes los insumos que requerís para el paciente la situación se hace difícil”.

Como este diario publicó, desde hace varios meses que el sistema de salud genera señales de crisis que derivan en cuadros cada vez más complejos de resolver.

Dos meses atrás, una cámara nacional que reúne a las instituciones de diagnóstico por imágenes lanzaron una alerta. Ahora en los servicios o centros de estudios por imágenes se cumplió esa advertencia: por falta de sustancias de contraste, se están postergando turnos en los casos que se pueda esperar para dar prioridad a las urgencias o emergencias.

“La situación es de extrema preocupación”, habían advertido las autoridades de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (Cadime) a través de un comunicado. Un relevamiento a 250 centros especializados de todo el país reveló que había prestadores en el Área Metropolitana de Buenos Aires que tenían los tomógrafos sin funcionar desde hacía más de un mes. En el interior del país, según señalaron agosto que el escenario era todavía más crítico.

También se pudo saber que instituciones que realizan estudios por imágenes comunicaron a la cámara que las nuclea, de acuerdo con el texto de Cadime, que ya hay proveedores que están respondiendo que “no tendrán stock hasta abril o mayo de 2024 de un determinado producto de contraste endovenoso para tomografía y, hasta diciembre, para el resto de los contrastes”.

Según el Ministerio de Economía, los reclamos sobre insumos se están canalizando a través de reuniones en el Ministerio de Salud de la Nación en las que participan funcionarios de la Secretaría de Comercio.

Según distintos trascendidos, en el gobierno nacional anunciarían en las próximas una reunión con las diferentes cámaras del sector.

CARDIOLOGÍA

La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares (Caccv), la Federación Argentina de Cardiología (FAC), el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), el Colegio Argentino de Cardiología (CAC) y la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) firmaron este fin de semana un comunicado conjunto para dar a conocer que “la escasez de insumos médicos y material de contraste ya genera dificultades graves en la realización de estudios de diagnóstico y procedimientos cardiovasculares”.

Según las entidades, el faltante empezó a afectar las intervenciones de urgencia, “como las angioplastias primarias en el tratamiento del infarto de miocardio o el neurointervencionismo en el manejo de los accidentes cerebrovasculares”.

En un crudo comunicado, advierten que no poder hacer esos procedimientos o hacerlos inadecuadamente tiene un efecto directo en la población: “Determinará un aumento inmediato de la mortalidad y/o discapacidad”, advierten.

Por su parte, el ministro de Economía Sergio Massa, afirmó que su cartera “le aprobó 22,5 millones de dólares” a las cámaras de cardiología, que habían visibilizado un enérgico reclamo por la falta de insumos.

“El viernes se le aprobó 22,5 millones de dólares que estaban pidiendo todas las cámaras por los insumos. Este martes están citadas todas las cámaras a una reunión”, puntualizó Massa en declaraciones a la prensa.

El titular del Palacio de Hacienda tuvo que salir a responder los planteos de distintas organizaciones vinculadas al sector cardiológico por la crisis actual, que pone “en riesgo la salud de los pacientes”, según habían expresado días pasado.

En caso de confirmarse el anticipo de Massa, se descomprimiría la situación tras las quejas que habían expresado las cámaras de cardiología en un comunicado conjunto.

MÚLTIPLES CAUSAS

Las trabas a las importaciones, los aumentos de precios y las subas desmedidas están afectando el stock de insumos, lo que obliga a los profesionales día a día a preguntarse si tienen el material necesario para realizar las intervenciones y prácticas programadas.

A su vez, remarcan en Acliba 1 y Fecliba, las condiciones de compra cambiaron bruscamente con el paso del tiempo, ya que distintos proveedores dejan la mercadería siempre y cuando se pague en efectivo, o gran parte con efectivo y un mínimo porcentaje a financiar, situación que complica a los sanatorios porque la mayoría de las prestaciones a los afiliados de obras sociales las cobran entre los 60 y 90 días.

Como se dijo, el problema que afrontan las clínicas de la región es nacional y en cada distrito se afronta de diversas formas.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo de la Nación recomendó a los ministerios nacionales de Salud y de Economía que, “en el más breve plazo posible, arbitren los medios necesarios a fin de agilizar las gestiones burocráticas que correspondan de modo de asegurar a los profesionales de la salud, sanatorios, hospitales, laboratorios, empresas, cámaras empresariales u otras entidades habilitadas para la comercialización de insumos médicos críticos, la posibilidad de acceder a los mismos con la prioridad y rapidez que ameritan”.

En las reuniones de las entidades médicas les cuesta creer que “aún no se ha tomado la real dimensión del problema que tiene el sector de la salud”, al no ponderar las urgencias, tomando en cuenta que la mayoría de los afiliados a obras sociales y un buen número del sistema de prepagas, se atienden en estos centros de salud, según describen distintas fuentes consultadas por este diario.

GUARDIAS CLÍNICAS

Durante los fines de semana es toda una odisea concurrir a una guardia médica, tanto en las clínicas privadas como en los hospitales públicos.

Por cualquier motivo que se concurra, las esperas superan largamente la hora, y en algunos casos llega a las cuatro o cinco horas, según contaron distintos pacientes que atravesaron ese paso con diferentes cuadros de salud.

“Si estás en la guardia y te tienen que hacer algún estudio, hay que prepararse para esperar varias horas hasta que te atiende el clínico, te hacen una placa, por ejemplo, y volvés al clínico para tener el estudio”, dijo un paciente que estuvo en un sanatorio privado este fin de semana.

