Expresión de furia ciudadana por un intento de robo arriba de un colectivo

La gente no da más. La realidad de inseguridad es enorme en todos los rincones de la Ciudad y muchas veces no se llega a pedir la intervención policial. Si bien no es nada aconsejable, por sus potenciales riesgos, los impulsos también juegan en situaciones violentas, como las de un robo o intento de robo, por lo que se están repitiendo, cada vez con mayor frecuencia, los llamados casos de “justicia por mano propia”, “linchamientos” o “aprehensiones civiles”.

Esta vez ocurrió en la localidad de Villa Elvira, sobre la calle 116 entre 89 y 90, donde presuntamente un hombre intentó concretar un desapoderamiento arriba de una unidad de la Línea Este.

Al descubrirlo, los pasajeros montaron en cólera y lo bajaron a trompadas del micro.

Se trató, según la información que recabó este diario, de un grupo de alrededor de 10 personas que, al advertir la llegada de un patrullero a la escena, decidió no dar explicaciones y se marchó del lugar.

Al parecer, el intento de robo tuvo lugar en 122 y 80, pero el sindicado ladrón continuó indemne por varias cuadras. Hasta que uno de los testigos decidió actuar y el resto, en una especie de efecto dominó, le siguió los pasos.

Los voceros explicaron que en el barrio del incidente no hubo voces que se prestaran para una declaración formal. “La zona es un tanto hostil y no se pudo obtener un testigo de actuación”, expresaron.

Para esto, el sujeto golpeado, que vestía bermuda de jeans azul, camiseta deportiva del mismo color, campera gris y zapatillas marrones, se quejaba de dolor.

Lucía a simple vista magullones en el rostro y de la nariz y boca perdía abundante sangre.

Las fuentes lo identificaron como un supuesto empleado de una panadería, de 31 años, al que tuvieron que cargar en una ambulancia del SAME y derivar al hospital San Martín.

“Faltan los estudios, pero esta persona manifestó sentir dolencias en la espalda y en la cabeza. Seguro que fue ahí donde más le pegaron”, mencionaron los informantes.

En el hecho tomó conocimiento personal de la subcomisaría de Villa Ponsati, con intervención de la UFI Nº 9 de Autores Ignorados.

Entre los factores que pueden precipitar este tipo de reacciones “en caliente”, muchos incluyen el miedo, la intranquilidad, la bronca, la indignación y el hastío ante el delito. Pero no son las únicas.

“No hay patrullajes”, “el barrio es una boca de lobo” o “la zona está liberada”, describen los platenses ante EL DIA en cada llamado, en cada nota.

Sienten que la falta de prevención genera espacios, que son siempre ganados por los delincuentes. Y, cuando la Policía no está, la defensa propia es el recurso.