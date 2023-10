El viento del sur impuso una temperatura otoñal

El domingo por la noche se estableció una alerta amarilla por fuertes vientos del sector sur de entre 30 y 50 Km/hs con ráfagas que alcanzaron los 75 Km/hr que afectaron esta región hasta ayer por la mañana.

Si bien en la Región no causó grandes contratiempos hubo quejas vecinales por caída de ramas en el cableado público. Ese fue el caso de una mujer de calle 46, entre 151 y 152, que informó que una inmensa rama se desgajó sobre el cableado eléctrico.

“El cableado es débil y mi temor es que se termine cortando y se electrocute alguna persona, me pasé toda la mañana llamando al teléfono 147, me derivaron a Espacios Verdes, pero no vino nadie a dar una solución”, explicó la vecina.

Su temor fue que se produjera algún accidente con el cableado eléctrico, pero además que una amplia zona del barrio quedara sin luz.

”Lo único que conseguí es que pusieran una cinta, pero la rama sigue apoyada sobre los cables y se ve muy pesada”, informó.

En otro orden, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que hasta el viernes el clima continuará inestable con temperaturas que rondarán entre los 10ºC y los 20ºC.

El tiempo mejorará recién hacia el fin de semana con días soleados y temperaturas cálidas cercanas a los 22ºC.