VIDEO. Capital Chica festeja 87 años junto a socios y amigos, en una cena imperdible

El Centro de Fomento Cultural y Deportivo Capital Chica de Los Hornos celebrará 87 años de vida el próximo 14 de octubre desde las 21 hs, acompañado de socios y amigos. Será una noche imperdible, con cena, baile, tragos y la presentación de Jorge Vázquez.

El club emblema de Los Hornos, ubicado en 66 entre 156 y 157, no es -en palabras de Walter Franceschini, presidente- un club que se conforma, siempre está detrás de seguir creciendo. Por ello, tienen dos objetivos para el futuro, que esperan poder cumplir: el predio deportivo propio y la renovación del vestuario.

En el comienzo, Capital Chica tenía 200 deportistas y “dos o tres actividades”. En la actualidad, hay más de 1000 deportistas repartidos en diez disciplinas, por lo que el vestuario, que ya tiene más de 40 años, quedó chico. Así, se convirtió en una obra fundamental y necesaria. Por otro lado, el último temporal que azotó a La Plata afectó los techos y deben refaccionar el lugar.

Para más adelante queda el sueño de contar con un espacio para los deportes propios: “No podemos crecer en lo deportivo porque no tenemos un predio. Desde que empecé como presidente es lo que siempre quise. No es fácil porque siempre hay gastos extras pero los profesores lo reclaman porque es necesario, no porque quieran. Queremos ubicarnos y poder darle lugar a aquellos chicos que están en las calles”.

La gran fiesta

El 14 de octubre, como todos los años, se llevará adelante la cena show de aniversario. La entrada se puede conseguir en la Secretaría del club, en sus redes sociales o bien pedirla a domicilio. Incluye entrada, plato principal, tragos y el show de Jorge Vázquez. No podrá faltar ese rico pollo que solo se consigue en Capital Chica.

Una historia que define su valor

Walter Franceschini resumió Capital Chica con una anécdota que vivió esta semana, casualmente. Una persona llegó a su trabajo, asegurando que lo conocía desde que nació: “Cuando lo veo, era la persona que distribuía el Diario EL DIA en la zona. Tiene 90 años y me dijo que quería venir con su esposa. Me emocionó y nos dimos un abrazo, es un placer que nos acompañe porque es el socio nº225. Yo lo recordaba cuando llevaba el diario a mi casa y me contó que él venía a poner ladrillo por ladrillo en el club, después de trabajar”.