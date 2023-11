El desgarrador relato de Romina Uhrig, la ex "GH" que salvó la vida de su mamá cuando era chica: "Estaba por colgarse..."

Este sábado, en el programa "Podemos Hablar" que se emite por Telefé y es conducido por Andy Kusnetzoff, estuvieron presentes varios artistas y famosos, entre ellos, Romina Uhrig, la ex participante de Gran Hermano.

En medio de distintas consignas por responder, la "hermanita" aseguró que pasó una infancia muy dura y que tuvo una situación muy desesperante con su mamá, la cual le salvó la vida hace varios años atrás.

"De chiquitita tuve una infancia bastante difícil y mi mamá también. Ella estuvo con una persona que era muy agresiva, la maltrató mucho. Mi mamá había quedado muy mal porque este hombre la enloquecía", comenzó relatando.

Luego, agregó la parte más fuerte de la historia: "Yo tenía 8 años y él no podía salir porque estaba lastimado o cortado y tenía que salir a vender las cosas que traía porque mi vieja no podía salir a ningún lado porque no la dejaba y no había plata en casa. Se quiso matar, estuvo muy mal porque este hombre la enloqueció. Yo a mi vieja la saqué porque estaba por colgarse de una soga. Estaba en el baño de la casa donde vivíamos por ahorcarse y yo la saqué. Mi mamá se quemaba con los cigarrillos. Yo tenía 10 años ahí”.

Finalmente, Romina aseguró que su mamá nunca más volvió a ver a ese hombre: "Le dejó la casa, le dejó todo. Se fue con nosotros y desapareció", culminó.