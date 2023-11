Se "pudrió mal" en vivo entre Feinmann y Novaresio, con graves acusaciones a María O'Donell y Tenembaun

Como se viene contando, el aire -en vivo- en la LN+ se corta con un cuchillo . Lo que tras las PASO 2023 detonó con la guerra entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, lejos de acordarse una traegua interna, las esquirlas siguen rebotando y no se salva nadie.

En la previa del Debate Presidencial se vivió un momento caliente en la pantalla de LN+, con discusiones, acusaciones y pases de facturas.

Quien más filoso estuvo fue Eduardo Feinmann que disparó con munición gruesa contra la periodista María O'Donell y su colega Ernesto Tenembaun, a quien señaló como "los amiguitos" de Novaresio.

Edu, fue directo al hueso sin anestesia: "Los imparciales no existen, como aquellos que se decían alguna vez "somos Corea del Centro". Una cosa que no existe, es mentira, porque si uno ve lo que es Corea del Norte más Corea del Sur, se da cuenta que no hay un Corea del Centro. Justamente el centro cae en Corea del Norte. Pero no importa. Se llamaban a sí mismos "los Corea del Centro"".

"Los Tenembaum, los O´Donell y qué se yo qué se cuanto... ¿Ahora resulta que son kirchneristas de Massa? Una cosa que es muy muy impresionante". Su compañero Pablo Rossi lo apoyó: "Eso revela el éxito de Massa en ubicar al miedo como un argumento que borra todo lo otro en gente que combatió y padeció al kirchnerismo. Es decir como que de pronto Massa hubiera logrado en el "efecto miedo a Milei" hacer desvanecer las amenazas de un kirchnerismo póstumo".

Allí intervino Luis Novaresio, quien comunicó que votará en blanco, y sus palabras fueron kerosene para el fuego de Feinmann. "Yo estoy casi de acuerdo -señaló- pero no es miedo a Milei, es escucharlo y verlo. No estoy justificando de ninguna manera, y mucho menos a Ernesto y a María que sí son amigos míos a los que quiero un montón y se pueden defender solos". Para qué: dijo eso y Feinmann estalló. "¡Yo no, yo no! Así como vos decís que los querés yo no los quiero ni un poquito. Son unos hipócritas, mentirosos, y además un Tenembaum que justamente dijo públicamente que le gustaba ver fotos de niños desnudos" le tiró a Novaresio, que le aclaró que "no quiero discutir ese tema". "Claro, vos no. Me parece bárbaro que seas amigo, yo no me meto con tus amigos de ninguna manera. Lo que si digo es que aquellos que se dicen de una posición, no lo son", cerró Feinmann, siempre contundente y al hueso. ¡Así no llegan al 19, che!

LA RESPUESTA DE MARÍA O'DONELL A EDUARDO FEINMANN

La conductora de Urbana Play y CNN Español no se quedó callada y le contestó: "Feinman dice que Ernesto y yo somos hipócritas y mentirosos y a continuación, si una sola pausa, lanza una mentira para desprestigiar a Tenembaum. En fin. Gracias a

Luis Novaresio por su intervención, y especialmente porque lo hizo en un terreno hostil".