Se disparó el precio del tomate de la zona por un hongo y la gran demanda

Cuando parecía que los productos regionales podían abaratar la canasta alimentaria y darle un respiro a los consumidores, el tomate platense registró un alza de precios que sorprendió a más de uno.

El kilo pasó de menos de mil pesos a estar hasta 2.500 pesos. Un salto inesperado dado que ya comenzó la cosecha en la Región. Según las fuentes consultadas, el cajón paso de costar unos 8 mil pesos a estar más de 20 mil pesos en el Mercado Regional.

“Una locura el precio. Menos mal que es un producto de estación, en cualquier momento no vamos a poder comer nada”, dijo una clienta a la salida de una verdulería céntrica donde el tomate se vendía ayer a 1.700 pesos el kilo.

“Habrá que empezara usar la imaginación para reemplazarlo en las ensaladas y no comer tuco por un tiempo a ver si dejan de querer robarnos”, comentó un cliente enojado con el precio que tenía este producto en un local de la zona de la Terminal de Micros: 1.900 pesos el kilo.

En este sentido, los verduleros “ponen la cara” frente a los reclamos de los clientes pero saben que se trata de un producto muy popular que aunque esté caro, se vende.

“Trajimos menos cajones de lo que hubiésemos querido porque a este valor no sé si voy a vender como siempre y no quiero perder plata”, explicó un verdulero de Tolosa.

Las razones de este salto en el costo del tomate cultivado en la Región las dieron los productores: la combinación de varios factores hizo que el fruto se encarezca.

Este año la cosecha se adelantó porque la siembra comenzó en abril. Aunque se creía que el escenario iba a ser favorables, resulta que el equilibrio de la oferta y la demanda redujo la primera variable por un hongo que afectó las plantaciones y además porque ya no queda tomate del norte del país y los productores de la Región vendieron grandes cantidades para abastecer esa zona del país.

“Está entrando muy poco de Corrientes, Salta y Jujuy, que es desde donde llegó todo el invierno, pero además el virus rugoso del tomate está afectando un montón y se está perdiendo mucha cosecha por esa razón”, contó un productor de nuestra región, quien agregó que esa misma peste ataca al morrón, por lo que también podría haber subas en ese producto.

“Al no tener el apoyo de las cosechas del norte del país, desde esas zonas vienen a cargar a acá. Se está vendiendo tomate platense para Córdoba, Corrientes, Rosario y para el exterior, por lo que se reduce la oferta local. Entra menos mercadería al Mercado y se disparan los precios”, describió otro productor.

Esta misma fuente destacó además que “el reacomodamiento de los valores. La mercadería trae un atraso muy importante. Por ejemplo las frutas que en esta última semana cambiaron los precios”.

Qué es el Tomate Rugoso

El virus rugoso del tomate o Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), es una nueva virosis detectada por primera vez en Israel en 2014, que daña cultivos de tomate y pimiento.

Se caracteriza por provocar síntomas como manchas marrones en los frutos, deformaciones, pérdida de calidad y reducción en la producción. Además, su rápida propagación a través de semillas, plantas infectadas y utensilios de trabajo representa un desafío para los productores, quienes deben implementar medidas de control y prevención eficaces.

El Impacto de las actualizaciones

El alza en el precio del tomate no es un caso aislado, sino que, por otras causas, muchas frutas y verduras están aumentando sus costos. “Las bananas, peras y manzanas han tenido un aumento de hasta el 50 o 60 por ciento. Se están reacomodando los precios por la inflación y todavía falta que haya una suba más a fin de año. Ni hablar verduras que en los últimos tres años perdieron mucho valor. Por ejemplo, la jaula de lechuga o acelga vale menos que un alfajor. Hay muchos artículos muy retrasados que deben actualizarse porque sino se dejan de producir”, indicaron las fuentes consultadas.

“La banana, por ejemplo, está retomando los valores históricos de los 20 dólares el cajón, que es lo que cuesta traerla, con los impuestos y el desarrollo comercial que implica. La boliviana o paraguaya cuesta 16 dólares. Son precios del mercado internacional que acá son muy caros para lo que la gente puede consumir”, ejemplificaron.

Menos producción

Finalmente, los productores reflejaron un problema que sucede en todo el país respecto a la producción frutihortícola. “Se viene reduciendo en todo el país la siembra del tomate porque está con precios muy atrasados y no rinde. Lo mismo está pasando con otros productos que valen muy poco en el mercado y con lo que no se llega ni a pagar la mano de obra. Cuando eso impacte va a haber menos oferta aún y los precios van a ser más altos todavía. Se han ido verduleros y productores. Muchos regresaron a Bolivia y hasta quienes alquilaban las tierras han dejado de arrendarlas porque no cierran los números. La gente deja la actividad de producción primaria porque no es rentable. Nuestro país está produciendo menos en general. Pasa con la pera en Río Negro, el durazno en Mendoza y los cítricos en Entre Ríos. Se va dejando de producir de a poco. La gente va a trabajar de empleado en otro rubro porque no puede reinvertir.

“Y también pasa que las tierras de esta Región empieza a tener sus problemas por la intensidad de la explotación y el mal manejo de los suelos, ya no rinde lo mismo. Va a haber una mutación de lugares porque las tierras están agotadas o infectadas. Son cosas que van a ir impactando a medida que pase el tiempo”, alertaron.

