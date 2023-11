La cena benéfica anual: una tradición bien platense

A horas de cumplir La Plata el 141º aniversario de su nacimiento como capital provincial, la Fundación Florencio Pérez realizó anoche la tradicional cena anual con fines benéficos.

El salón Vonharv albergó la velada a la que asistieron personalidades de distintos ámbitos gubernamentales e institucionales. Entre los asistentes a la cena solidaria, estuvieron el Gobernador, Axel Kicillof; el arzobispo platense, Gabriel Mestre; el rector de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol; el Intendente, Julio Garro; el ministro de Justicia e Intendente electo, Julio Alak; la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz; la ministra Provincial de Mujeres, Género y Diversidad, Estela Díaz; y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

En esta oportunidad, el dinero recaudado será destinado a asistir a los Centros de Atención Primaria del Municipio, a los que se conoce comúnmente como “salitas”.

Además de las autoridades del gobierno nacional, provincial y comunal y representantes eclesiásticos, participaron dirigentes de instituciones sociales y deportivas y cámaras empresariales de la Región.

El presidente de la Fundación y director del diario EL DIA, Raúl Kraiselburd, agradeció la respuesta de los presentes ante la convocatoria con fines solidarios. Como es ya una tradición, la reunión se propone con la finalidad de reunir fondos para una institución de la Ciudad.

El intendente Garro expresó en declaraciones a este diario: “Quiero felicitar a la Fundación, que trabaja incansablemente para conseguir las herramientas que les donarán a la Municipalidad, como por ejemplo ecógrafos y equipamiento para nuestras salitas”. Luego, dijo sentir “un gran orgullo de seguir acompañándolos y a seguir trabajando”. También se refirió al balotaje como “algo muy importante” dijo y pidió “ir a votar, elegir el candidato con el que más se identifiquen y seguir confiando en la democracia”.

Más tarde, en el discurso que compartió con todos los asistentes a la cena, felicitó al intendente electo, Julio Alak; y al gobernador Axel Kicillof, reelegido para otro mandato de 4 años. “Como muchos de los que están acá en esta noche, nací, me crié y crecí en esta Ciudad y voy a trabajar desde el lugar que me toque. Voy a seguir con ustedes las 24 horas, colaborando, ayudándolos y escuchándolos, ese fue mi compromiso desde que me involucré y hasta mis últimos días”, afirmó el jefe Comunal.

La ministra Tolosa Paz indicó que “estamos en la noche que busca reflejar a los platenses, el punto de encuentro que es la cena de la Fundación Florencio Pérez. Todo el andamiaje de la ciudad de La Plata cultural, deportivo y social está aquí, festejando a hora de un nuevo 19 de noviembre en esta cena solidaria y de compromiso para mejorar la calidad de vida de los que la habitan”, afirmó en una charla con este diario.

Por su parte, la ministra Estela Díaz, consideró que “esta Fundación hace un aporte solidario para los hospitales de nuestra Región”. Luego, analizó que este “es un año muy especial, un tiempo que hemos pasado elecciones en la Ciudad, en la Provincia. A poquitos días del balotaje y a 40 años de democracia, ratificamos con mucha fuerza los Derechos Humanos, la perspectiva de género, los derechos de las mujeres y la diversidad”. Además, agregó: “Una sociedad que nos incluye y reconoce nuestros derechos, es una sociedad que es cada vez mejor”.

En la edición de la cena celebrada el año pasado se recibieron donaciones para la compra de equipamiento del Área del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital San Martín de La Plata.

En años anteriores, fueron beneficiados por los aportes de asistentes los hospitales Rossi, Gutiérrez, el odontológico Adolfo Bollini, el Banco de Leche del Hospital General San Martín y el Hospital de Niños Sor María Ludovica, entre otros.

La Fundación Florencio Pérez también trabaja en la prevención de adicciones en la ciudad de La Plata y la Región desde 1990.

A la vez, colabora con los clubes de barrio y financia cursos dictados por la escuela de oficios de la Universidad Nacional y por la Universidad Tecnológica; en tanto, como es habitual, se desarrollan acciones con entidades barriales fomentando el deporte.