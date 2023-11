La reacción de los famosos al triunfo de Milei en el Balotaje 2023

Este domingo, Javier Milei de La Libertad Avanza, se impuso en las urnas del país y se convirtió, desde el próximo 10 de diciembre, en el futuro presidente de Argentina durante cuatro años. Distintos famosos y parientes de celebridades argentinas se mencionaron a favor de este resultado en redes sociales.

El Negro Gónzalez Oro, desde Uruguay, país que eligió para vivir desde hace tres años, celebró la victoria del libertario en Instagram con una imagen de Gaturro. “Confirmado. Ya hay nuevo presidente. Se acabó para siempre una etapa de la Argentina”, escribió.

La madre de Tini Stoessel, Mariana Muzlera, esperó hasta que se hagan oficiales los resultados electorales y, en la red social mencionada anteriormente, compartió una fotografía de su boleta de Milei sobre la que escribió “Libres”.

Andrés Calamaro, que agotó dos Movistar Arena esta semana, compartió una fotografía de Osvaldo Pugliese. En el pie, redactó: “Pugliese Argentina. Vamos al futuro con alegría y las ilusiones intactas. Eligieron los humildes y los trabajadores en todo el país. Basta de ingenuidad y cinismo, de hipocresía y demagogia. Ni yanquis ni marxistas, ni fascistas ni meados. Somos tantos hermanos que no los puedo contar y la chica más hermosa, que se llama libertad. Music is the best. Argentina somos todos, soy yo”.

Pamela David, quien publicó en Twitter este domingo por la mañana que Massa iba a elegir a Larreta para ser ministro de Economía si ganaba, reflexionó: “Deseo con el corazón que sea el más mentiroso de los presidentes electos y no cumpla con nada de lo que prometió”.

Por su parte, la China Suárez, que no suele hacer posteos referidos a las cuestiones políticas, publicó una historia en Instagram donde dijo: “Nos deseo lo mejor. Nos lo merecemos. Tenemos el país más lindo. Por favor, que sea para mejor. Que la gente no pase hambre, que haya trabajo para todos y que podamos vivir todos tranquilos y en paz”.

Una de las primeras en escribir fue la periodista Connie Ansaldi, con un mensaje contundente: "Parece que la gente se hartó del kirchnerismo. De la patota. De los negociados. Del hambre y las soluciones paliativas. De estar fuera del mundo. De que no haya libre comercio. Del resentimiento instalado sobre los que generan dinero y les va bien. De las alianzas con los dictadores de este mundo. A todo eso, se le dijo BASTA".

El ex modelo y conductor Horacio Cabak, muy crítico del kirchnerismo, también se manifestó en redes sociales a favor del cambio.

"El peronismo hizo una bestial campaña del miedo. Venta de Órganos, Libre venta de armas, dictadura, Falcon verdes, pérdida de derechos, privatización de los clubes de fútbol. Pero la gente le tuvo más miedo al peronismo", señaló.

Alex Caniggia se manifestó a favor de Milei en varias oportunidades y esta vez hizo lo mismo desde Instagram: "Se acabó el kirchnerismo. R.I.P". Celebró la victoria del candidato de La Libertad Avanza y hasta compartió el meme de un choripán dentro de un ataúd: "Kirchneristas están (emoticón de un ataúd). Viva la libertad, mierda, carajo".

Amalia Granata felicitó a Milei y a Victoria Villarruel por el triunfo y destacó que ella ya había anticipado ese resultado el 7 de septiembre, durante una entrevista. "El pueblo argentino puso en ustedes la esperanza del cambio, gran elección", aseguró.

Por su parte, el conductor de Radio Rivadavia Ángel "Baby" Etchecopar destacó que "hay un nuevo presidente, hay alegría, y hay festejos".

"Mañana feriado, el martes la realidad de un país que han dejado devastado, destruido, saqueado, endeudado, inundado, quemado, y de rodillas. Todos juntos sin banderías apoyando al presidente Javier Milei. Viva la patria", cerró.

Catherine Fulop compartió en Twitter una imagen del sol de la bandera argentina y sobre él escribió: “Ganó Milei. Empieza una nueva Argentina. Nos lo merecíamos”.