La Región amenazada por una intensa ola de calor, que hace estragos en Brasil

La inédita ola de calor que se refleja en temperaturas récords que llevaron la sensación térmica a 59,7 centígrados en ciudades como Río de Janeiro y San Pablo, así como en buena parte del centro y sureste de Brasil que también sufren jornadas de agobio, constituye un toque de alerta para lo que pueda ocurrir en nuestro país en los próximos meses. Se habla de registros térmicos atípicos para la estación primaveral que aún corre en Sudamérica.

Se trata de una ola de calor ciertamente histórica, a la que muchos especialistas consideran como una de las consecuencias más dramáticas del cambio climático. Asimismo, debe reseñarse que este mismo fenómeno se presentó en el verano ya transcurrido en el hemisferio Norte, cuyas temperaturas altas y muy tórridas se sostuvieron durante muchas semanas en Europa, Asia y los Estados Unidos.

Solo en Europa, durante la temporada pasada, las muy elevadas temperaturas causaron más de 60.000 muertes y, de acuerdo a los pronósticos, el calor en nuestro continente, que ya azota con crudeza al Brasil y que ya se ha presentado en varios países con temperaturas que superaron los 38 grados, podría originar graves consecuencias con la llegada de los meses más calurosos del verano.

Debe recordarse que en enero pasado nuestra ciudad sufrió de muy altas temperaturas, de modo que en varias oportunidades el Servicio Meteorológico Nacional y distintas áreas de Salud recomendaron a la población que adoptaran diversas medidas preventivas, para evitar los golpes de calor. En dos oportunidades el Municipio platense advirtió sobre esta cuestión y declaró el alerta amarillo, mientras que en otras ciudades cercanas se pasó en forma directa al alerta naranja.

Se sabe que la persistencia de las altas temperaturas significa un riesgo y que las consecuencias en la salud pueden resultar peligrosas, sobre todo, para los grupos de la población más vulnerables.

Distintas fuentes médicas advierten que no pocas personas corren el riesgo de padecer un golpe de calor, un trastorno que consiste en la incapacidad del organismo para regular la propia temperatura y que se produce como consecuencia de la exposición prolongada a temperaturas y humedad extremas.

Se indicó que los síntomas de calor son dolor de cabeza; mareo; sequedad de la piel, que también se enrojece; vómitos; y temperatura corporal anormalmente elevada. Puede manifestarse también con calambres, náuseas y hasta pérdida de conocimiento.

Para evitar el golpe de calor, los especialistas recomiendan no exponerse al sol en exceso (sobre todo en la franja horaria que va de las 10 a las 16), hidratarse con agua (no esperar a tener sed), tratar de no consumir bebidas alcohólicas ni azucaradas, no ingerir comidas abundantes, reducir la actividad física, evitar estar en lugares cerrados muy calurosos y usar ropa liviana y de colores claros y gorros si se está al aire libre.

Demás está señalar que la penuria climática no debiera verse acentuada por las tan habituales deficiencias en el servicio de agua domiciliaria en la Región, que incluye la inexistencia de suministro para muchos barrios a los que no llegan las redes.

Al mismo tiempo, el Estado debería impulsar políticas que sirvan para modificar estructuralmente el hábitat muchas veces inhumano, en el que viven miles de niños y ancianos obligados por las circunstancias.

Se habla en estos casos de familias numerosas, integradas muchas veces por habitantes que carecen de las mínimas posibilidades para acceder a condiciones de vida más dignas, en situaciones que no colaboran precisamente para que puedan adoptar recaudos preventivos mínimos. Es allí donde los organismos del Estado debieran concentrar hoy la mayor atención.