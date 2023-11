Juana Repetto está angustiada por no poder renovar el alquiler de su casa

Ahora, Juana Repetto compartió en sus redes sociales una profunda preocupación. Así, según contó, la actriz deberá abandonar su hogar antes de fin de año. Junto a sus hijos, Belisario y Toribio, y su pareja Sebastián Graviotto, papá de su nene más chico. El motivo se repite por estos días: no le renuevan el alquiler.

“Bueno, comunidad, les quiero contar que lamentablemente nos tenemos que ir de esta casa, nosotros alquilamos y en diciembre, la fecha justamente en la que Sebastián se va a trabajar me tengo que mudar sola. Bueno, en realidad sola no, porque tengo un montón de familia, amigos que me acompañan, mis suegros y demás”, confesó, al tiempo que agregó: “Pero supongo que contrataré esa gente que viene, te embala todo”,

Por otra parte, cabe recordar que Juana fue una de las primeras celebridades en mostrar el “lado B” de la maternidad, hablando de las situaciones difíciles y complicadas de la crianza de los hijos. A través de sus redes sociales, se animó a mostrar otra faceta -conocida por muchos pero admitida por pocos- sobre lo que ella llama, con humor, “maternidark”. “Había soñado toda mi vida con tener a ese bebé en brazos, había soñado por meses el parto que logré tener, estábamos los dos sanos, mi familia me acompañaba, todo venía como el sueño lo indicaba, pero yo... no me sentía bien emocionalmente y eso me daba muchísima culpa. Y no tengo dudas de cuánto mejor lo hubiese pasado si alguien me hubiera dicho: ‘No estás sola’”, escribió en su libro, No estás fallada. Un manual sin filtros para abordar la maternidark.

Finalmente, de este modo fue como la actriz reveló con lujo de detalles el arduo proceso desde que nacieron sus nenes. “Después de un durísimo puerperio, en el que no me sentí tan feliz, más bien sentía mucha angustia y miedo, me di cuenta de cuánto más liviano y menos duro hubiese sido si yo hubiese escuchado a alguien que me dijera: ‘Juana, es normal sentirse así. No sos la peor mujer del mundo por llorar de angustia a pesar de tener a tu bebé que tanto deseaste en brazos y súper saludable. Por tener miles de miedos, algunos incluso irracionales’”, reveló.