La fecha con la que sueñan los hinchas de Estudiantes para jugar la final de la Copa Argentina: ¿por qué?

Los hinchas de Estudiantes ya están haciendo planes con vistas a la final de la Copa Argentina, luego del triunfo de anoche ante Boca en Córdoba. Si bien no hay fecha ni escenario definido, al menos hay indicios de cuándo y dónde se podría disputar el choque definitorio que será ante San Lorenzo o Defensa y Justicia, que juegan esta noche.

Pero en esa incertidumbre, los socios y simpatizantes del Pincha sueñan con esa final y muchos analizaron las posibilidades por lo que se animan a elegir una fecha en particular ya que les trae emotivos recuerdos no tan lejanos.

LEA TAMBIÉN Los memes inundaron las redes con cargadas para Boca tras la eliminación ante Estudiantes por Copa Argentina

La fecha de la final que eligen los hinchas del Pincha

¿Por qué muchos hinchas se inclinan por una fecha en particular? Es que trascendió que la final se disputaría entre el 6 y el 13 de diciembre. Y es justamente el 13 de diciembre una fecha muy especial en la historia del Club.

Se trata nada menos que el día en que Estudiantes le ganó a Boca la final del Torneo Apertura 2006, que se disputó en el estadio Amalfitani de Vélez. Así el equipo del "Cholo" Simeone rompía una racha de 13 años sin conseguir un título, y encima significó el campeonato en que volvió un ídolo: Juan Sebastián Verón.

En aquel partido el Pincha empezó perdiendo 1 a 0 con gol de Martín Palermo, ex albirrojo. Pero en el segundo tiempo se lo dio vuelta al Xeneize, justamente con un gol de una de las figuras que hoy tiene el plantel de Eduardo Domínguez: el Principito José Sosa. Esa tarde marcaba el empate con un golazo de tiro libre, que dejó sin chances al arquero Aldo Bobadilla. Más tarde Mariano Pavone se la picaba por arriba al golero y anotaba el 2 a 1 final.

En ese equipo también jugaba uno de los actuales jugadores y figura: Mariano Andújar. Además formaba parte del plantel Pablo Piatti, que se encuentra recuperado de una lesión. Mientras que como dato curioso vale aclarar que en el banco de suplentes de Boca, en ese entonces dirigido por Ricardo Lavolpe, estaba sentado Mauro Boselli, que más tarde se convertiría en ídolo albirrojo.

LEA TAMBIÉN Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Cuándo se jugaría la final de Copa Argentina 2023

Como quedó dicho, la final de la Copa Argentina todavía no tiene fecha cierta ni sede confirmada, sí hay rumores que se confirmarían en los próximos días. Se sabe que la idea es jugar el partido definitorio entre el 6 y el 13 de diciembre. La elección de esa ventana no es al azar ya que en esa fecha ya habrá terminado de disputarse la Copa de la Liga Profesional. De esta forma, no habría ningún equipo comprometido con doble competencia.

Cabe recordar que las finales de las Copas pasadas, salvo la de 2022 que se disputó en octubre por el Mundial de Qatar, se desarrollaron en el último mes del año. Por caso, en 2021 Talleres y Boca jugaron el 8/12, en 2019 Central Córdoba y River se midieron el 13/12, mientras que en 2018 Rosario Central y Gimnasia se enfrentaron el 6/12.

Las posibles sedes de la final de la Copa Argentina 2023

En cuanto a la sede de la final de la Copa Argentina, al parecer hay un poco más de certezas. Si se tienen en cuenta las ediciones pasadas se puede advertir que la misma podría llevarse a cabo en dos posibles escenarios. Uno es el Malvinas Argentinas de Mendoza y el otro es el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Y es el primero el que tiene las mayores chances. Además también dependerá de saber si clasifica o no en la Copa de la Liga.

Es que las últimas siete ediciones se disputaron en estos estadios: en Mendoza (2016-17, 2017-18, 2018-19 y 2022), en Córdoba (2014-15 y 2015-16) y Santiago del Estero (2019-20).

LEA TAMBIÉN Los memes inundaron las redes con cargadas para Boca tras la eliminación ante Estudiantes por Copa Argentina

San Lorenzo vs Defensa y Justicia: esta noche, la otra semifinal

Hoy la atención de los hinchas de Estudiantes estará puesta en la otra semifinal de la Copa Argentina, que tendrá frente a frente a San Lorenzo y Defensa y Justicia.

El encuentro se disputará a las 21:10 en el Estadio Lanús, será televisado por TyC Sports y, al igual que anoche, será a todo o nada.