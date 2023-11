“Chocolate”: se entregaron los Albini y quedaron detenidos

El concejal platense y dirigente del Frente Renovador, Facundo Albini, y su padre Claudio, ambos referentes de Sergio Massa en la Provincia, se entregaron ayer en una comisaría de la Ciudad y quedaron detenidos en la causa que tiene como principal imputado a Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ que cayó preso cuando intentaba extraer dinero con casi 50 tarjetas de débito en su poder y más de un millón de pesos pertenecientes a supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense. Los Albini serán indagados hoy y el contenido de sus declaraciones genera expectativas en la política provincial.

“Hacernos responsables a mí o a mi padre por todo esto es un montón, es un error”, advirtió Facundo Albini al diario La Nación, poco antes de entregarse. Y, si bien admitió que “tenía relación con ‘Chocolate’ Rigau”, dijo que “hay otros que tienen que hacerse cargo” y que “alguien pidió nombrar a cada una de esas 48 personas que ingresaron a la Legislatura bonaerense y cuyas tarjetas tenía Rigau. Y no fuimos nosotros”. En ese sentido, pidió: “La Justicia tiene que ir para arriba” y anticipó que tiene “muchas ganas de hablar ante el juez” Guillermo Atencio, quien el martes dispuso la prisión preventiva del concejal y su padre.

Entre esas 48 personas que figuran como empleados de La Legislatura y cuyas tarjetas tenía en su poder “Chocolate” están Álvaro Agra y Brenda Caro, quienes, según una investigación periodística del canal TN, trabajarían en una casa de cambio ligada a un histórico referente massista de La Plata. Puntualmente, el legajo de Caro declara que se desempeña como “empleada de comercio” en la sede de la financiera Karuna sita en la avenida 7 N° 733, entre 46 y 47.

De acuerdo al último informe sobre entidades no financieras publicado por el Banco Central, citado por TN, uno de los accionistas de Karuna sería Juan Ignacio Agra; otro, Juan Melzi; y otro, Carlos Melzi; dirigente del Frente Renovador, exconcejal, martillero, oriundo de Tolosa y empleado de la Legislatura.

También quedó en la mira una financiera vinculada a un histórico dirigente massista

Por otro lado, además de a los Albini, el juez ordenó detener también a 16 titulares de las tarjetas de débito con las que fue sorprendido “Chocolate”. Mientras que otros siete implicados, además de Rigau, ya están detenidos. Para el juez hay evidencias suficientes como para sospechar que los titulares de esas tarjetas eran “ñoquis” de la Legislatura y que el puntero peronista recolectaba los fondos que entregaba a sus supuestos jefes políticos, los Albini.

Las indagatorias al concejal y su padre, como se dijo, se concretarían hoy. Mientras, la fiscal Betina Lacki tiene que preparar las imputaciones que se les hará saber en la audiencia, que en principio es por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita por una defraudación al Estado en, al menos, 800 millones de pesos.

La situación judicial de los Albini se complicó días atrás cuando se peritó y abrió el teléfono de “Chocolate” Rigau. Allí aparecieron mensajes con Facundo, pero también conversaciones en las que se hacía referencia a la rendición de dinero ante su padre Claudio, quien durante años se desempeñó en el área de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, a la que su hijo ingresó a los 18 años, para luego ser electo concejal platense y convertirse en apoderado del Frente Renovador a nivel provincial.

Del celular de Rigau, por caso, surgió que el contacto “Facu” le reprochaba al puntero que no contestara mensajes siendo que cobraba 200 mil pesos por mes. Al respecto, antes de entregarse Albini hijo se defendió: “Rigau es un militante histórico del PJ y yo soy apoderado de Unión por la Patria en la provincia, y vengo del Frente Renovador. Si revisan a fondo ese teléfono van a encontrar miles de mensajes entre nosotros. Hablamos sobre la distribución de las ‘copas de leche’ para los pibes, sobre dónde poner pasacalles de nuestro espacio y mucho más. Por eso le pagaba yo 200.000 pesos por mes. Pero, ¿de lo otro? Otros se tienen que hacer cargo. ¡Si yo hace cuatro años que no estoy en la Legislatura y mi viejo no tenía firma para designar empleados!”. Consultado sobre si los exdiputados provinciales del massismo, Raúl “Cabezón” Pérez y Jorge D’Onofrio, tienen algo que ver en este entramado, Albini fue categórico: “No, ellos dos no tienen nada que ver”, en tanto, eludió responder sobre la presunta responsabilidad del vicepresidente tercero de la Cámara, Rubén “Turco” Eslaiman.

La fachada de la financiera vinculada a un referente del massismo

La Justicia había allanado el martes la casa del concejal platense y la de su padre. En ese operativo, efectivos de la Policía Federal se llevaron dispositivos electrónicos y documentos clave para la causa.

Junto a los Albini, el magistrado también ordenó la detención de los supuestos “ñoquis” de la Legislatura Graciela Anivarro, Raúl Boragina, Marisol Correa, María D’ Ovidio, Lourdes Gabriela Degollada, María Degollada, Rosana Silvia Delgado, Teodomiro Ramírez, Raúl Falone, Diego Koster, Daniel Mederos, Sheila Maroni, Ricardo Sánchez, Ramón Sosa y Paula Valdata. Todos ellos serán indagados en los próximos días.