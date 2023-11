Caso "Chocolate": se entregaron el concejal de La Plata Facundo Albini y su padre, y quedaron detenidos

Facundo y Claudio Albini se entregaron esta mañana en la sede de la DDI La Plata, en el marco de la causa en la que la Justicia investiga una presunta defraudación millonaria con fondos de la Legislatura bonaerense.

Los Albini, padre e hijo, se presentaron en la sede policial ubicada en 61 entre 12 y 13 acompañados de sus abogados Gustavo Galasso, Ezequiel Funes y Fernanda Borthiry.

Cabe recordar que ayer el juez en lo penal Guillermo Atencio ordenó la detención del edil y su padre, Claudio Albini, ex subdirector del Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, al igual que de otras 16 personas en el marco de la causa por estafas y asociación ilícita por la que Julio "Chocolate" Rigau se encuentra detenido.

Además, fueron allanados los domicilios de los Albini, uno ubicado en 28 E y 496 y otro en la calle 28 bis esquina 458. También de los otros 16 imputados, según consignaron fuentes judiciales y policiales.

Ahora la Justicia apunta a descubrir quién era el jefe o beneficiario de la supuesta asociación ilícita. Además se supo que en la mira ya hay un sospechoso. Cabe destacar que la defraudación con fondos de la Legislatura bonaerense que se investiga sería de alrededor de 800 millones de pesos.

Las detenciones de Facundo y Claudio Albini habían sido solicitadas por la fiscal Betina Lacki días atrás como también la de los titulares de tarjetas bancarias, supuestos empleados ñoquis, con las que Rigau hacía extracciones millonarias en distintos cajeros bancarios de la Ciudad.

La orden de detención impartida por el juez platense fue fundamentada, entre otras cuestiones, aparentemente por los chats obtenidos en el teléfono de Rigau a través de los peritajes. En una de esas conversaciones, “Facu” (que se supone que es Albini hijo) le recrimina al puntero político textualmente: ”Te llevás 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto y a la amistad que tenemos. No quiero terminar mal con vos, pero no quiero que me tomes por idiota, pero me estás faltando el respeto a mí”.

Además, la Justicia habría descubierto en otros chats que tuvo Rigau con titulares de las tarjetas la logística de los cobros. En uno de ellos se mencionaría a Claudio, quien se presume que es Albini padre, el ahora ex funcionario de la Legislatura bonaerense.

Rigau, por ahora, es el único con prisión preventiva y ahora la Fiscalía agravó su acusación por el delito de asociación ilícita.