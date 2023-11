Los Albini se negaron a declarar y habló el diputado señalado como "jefe" en el escándalo de la Legislatura

El concejal de La Plata Facundo Albini y su padre Claudio, ex subjefe de la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, se negaron a declarar esta mañana en la fiscalía de La Plata. Y en ese marco, más temprano, el que habló este jueves fue uno de los diputados implicados en el escándalo de la Legislatura luego de que Julio "Chocolate" Rigau fuera detenido en el cajero automático de 7 y 54 con 49 plásticos de presuntos "ñoquis" el pasado 9 de septiembre. Se trata del legislador del massismo Rubén Eslaiman, quien se desvinculó del caso y admitió que “es normal que un compañero vaya al banco y le cobre a otros compañeros y personas de su mismo sector".

Pese a ello, sobre el caso Rigau, aclaró que "48 tarjetas es un poco mucho”. Eslaiman, vicepresidente segundo de la Cámara y que habló en una radio porteña, sostuvo que esta forma de manejarse es común y tiene el objetivo de evitar “la cola en el banco”. En ese sentido contó que “en mi despacho tengo cuatro empleados, puede pasar que uno diga ‘che voy al banco’ y le cobra a otro”.

Ante la insistencia de la pregunta sobre la rareza de entregarle la tarjeta y la clave del cajero a otra persona, el dirigentes del frente Renovador aseguró: “En mi caso me han ido a retirar dinero al banco por unos 40 mil pesos. Pero una cosa es que un compañero le cobre a otro, y otra es que se lo retiren a 48″.

Cabe destacar que fue el propio Albini el que ayer, antes de entregarse a la DDI platense, tiró su nombre al decir que "hay que ir más arriba" cuando se lo consultó sobre quién era el "jefe" de esta presunta organización que se investiga por supuesto cobro de sueldos de empleados "truchos" del Estado bonaerense.

Facundo y Claudio Albini se negaron a declarar

Los Albini, padre e hijo, quedaron ayer detenidos tras entregarse y esta mañana iban a ser indagados por la Justicia en las fiscalías de nuestra ciudad, pero se negaron a declarar. “Hacernos responsables a mí o a mi padre por todo esto es un montón, es un error”, había advertido Facundo al diario La Nación y, si bien admitió que “tenía relación con ‘Chocolate’ Rigau”, dijo que “hay otros que tienen que hacerse cargo” y que “alguien pidió nombrar a cada una de esas 48 personas que ingresaron a la Legislatura bonaerense y cuyas tarjetas tenía Rigau. Y no fuimos nosotros”.

En ese sentido, pidió: “La Justicia tiene que ir para arriba” y anticipó que tiene “muchas ganas de hablar ante el juez” Guillermo Atencio, quien el martes dispuso la prisión preventiva del concejal y su padre.

Por otro lado, además de a los Albini, el juez ordenó detener también a 16 titulares de las tarjetas de débito con las que fue sorprendido “Chocolate”. Mientras que otros siete implicados, además de Rigau, ya están detenidos. Para el juez hay evidencias suficientes como para sospechar que los titulares de esas tarjetas eran “ñoquis” de la Legislatura y que el puntero peronista recolectaba los fondos que entregaba a sus supuestos jefes políticos, los Albini.

Las indagatorias al concejal y su padre, como se dijo, se llevaron adelante esta mañana pero pese a las promesas finalmente decidieron mantenerse en silencio, mientras que la fiscal Betina Lacki tiene que preparar las imputaciones que se les hará saber en la audiencia, que en principio es por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita por una defraudación al Estado en, al menos, 800 millones de pesos.

El peritaje al teléfono de "Chocolate"

Cabe recordar que la situación judicial de los Albini se complicó días atrás cuando se peritó y abrió el teléfono de “Chocolate” Rigau. Allí aparecieron mensajes con Facundo, pero también conversaciones en las que se hacía referencia a la rendición de dinero ante su padre Claudio, quien durante años se desempeñó en el área de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, a la que su hijo ingresó a los 18 años, para luego ser electo concejal platense y convertirse en apoderado del Frente Renovador a nivel provincial.

Del celular de Rigau, por caso, surgió que el contacto “Facu” le reprochaba al puntero que no contestara mensajes siendo que cobraba 200 mil pesos por mes. Al respecto, antes de entregarse Albini hijo se defendió: “Rigau es un militante histórico del PJ y yo soy apoderado de Unión por la Patria en la provincia, y vengo del Frente Renovador. Si revisan a fondo ese teléfono van a encontrar miles de mensajes entre nosotros. Hablamos sobre la distribución de las ‘copas de leche’ para los pibes, sobre dónde poner pasacalles de nuestro espacio y mucho más. Por eso le pagaba yo 200.000 pesos por mes. Pero, ¿de lo otro? Otros se tienen que hacer cargo. ¡Si yo hace cuatro años que no estoy en la Legislatura y mi viejo no tenía firma para designar empleados!”. Consultado sobre si los exdiputados provinciales del massismo, Raúl “Cabezón” Pérez y Jorge D’Onofrio, tienen algo que ver en este entramado, Albini fue categórico: “No, ellos dos no tienen nada que ver”, en tanto, eludió responder sobre la presunta responsabilidad del vicepresidente tercero de la Cámara, Rubén “Turco” Eslaiman.