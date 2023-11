La VTV atrae vehículos y ya hay un pedido para zafar de las multas

Comenzó la temporada alta para hacer la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y en casi todas las plantas de la provincia de Buenos Aires se forman largas colas para poder realizar la revisión mecánica que permite la circulación vehicular.

De cara a las vacaciones, los automovilistas quieren ponerse al día con este requerimiento. Lo cierto es que como cuesta conseguir turnos, sobre todo en los últimos meses del año, y no se hace la revisión sin tener una cita previa, desde el municipio de General Pueyrredón suspendió las multas por circular con la VTV vencida.

La medida sólo beneficia a aquellos que no consiguieron fecha previo al vencimiento de la VTV, una situación que se repite en varios distritos de la Provincia de Buenos Aires.

Tras esa acción, los legisladores Ariel Bordaisco y Alejandro Rabinovichse presentaron proyectos en los que se expresa la preocupación por la falta de turnos.

En uno de los documentos se le solicita al gobierno de Axel Kicillof que “arbitre las medidas tendientes para que la empresa concesionaria de cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4103/95 y solucione de manera urgente la dificultad para acceder a turnos para realizar la VTV” en Mar del Plata. Y se agrega que “las largas filas de autos y las dificultades para acceder a turnos para realizar la VTV en Mar del Plata generan quejas entre los usuarios con una ciudad que tiene un parque automotor activo que ronda los 450 mil autos”.

La otra iniciativa menciona el caso marplatense. “La empresa concesionaria no está cumpliendo con lo que establece el decreto que norma la obligatoriedad de la VTV y pasa a ser un requisito de cumplimiento imposible porque no te dan turnos, la verificación anterior se vence y así el propio Estado provincial lleva a incumplir la ley”, se indica.

Además, existe otro proyecto en el que se pide que “hasta el 30 de abril de 2024 no se cobren multas por VTV vencida en todo el territorio provincial”. El argumento es que no se puede “castigar al vecino con una sanción por una falta que no pudo evitar cometer porque el Estado no dio respuestas”.