Escándalo en la Selección: rumores de fiesta, infidelidades, enojos y chats comprometedores

El pasado jueves 16 de noviembre, la selección argentina se enfrentó a Uruguay, en un partido por Eliminatorias y que cayó 2 a 0, ante una multitud en el Monumental. A pesar de la derrota, post encuentro, se rumorea que los jugadores organizaron una "fiestita", la cual habría levantado mucha polvareda.

Todo estaría organizado y así lo hicieron saber las distintas modelos de la Agencia B.A Argentina, quienes dieron a conocer detalles de aquella "reunión".

En primera instancia, les llegaba un mensaje al celular, con el contenido: "Argentina evento: post partido selección. Necesito modelos finas y elegantes de B.A Argentina o cerca. Se paga vuelo + 1.500 (dólares)". Todo esto se conoció tras algunas historias que fueron subiendo las mismas protagonistas.

Y así, se sumaron otras tantas. "Yendo a la pre de la selección argentina. Me van a sacar el celular, después les cuento", confirma una modelo. El teléfono era requerido por la gente de seguridad, una vez que ingresaban al lugar de la fiesta, para no sacar fotos y no filmar dentro de ella.

Y tal vez, acá, viene la cuestión mas importante. Hubo presencia de Ángel Di María, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Paulo Dybala, entre otros.

Una de las modelos, aseguró ver a Di María con "dos mujeres chapando al mismo tiempo": "Me dijo: no le digas a nadie que yo estaba acá", confesó una de ellas.

Otra, habría involucrado a Rodrigo De Paul, el mediocampista de la Selección: "Rodri De Paul me chamuyaba. Yo soy otro target".

Además de contar varias historias que ocurrieron en la fiesta, también estuvo involucrado Paulo Dybala, el actual jugador de la Roma de Italia. "Andaba con varias, lo vi chapar con diferentes mujeres", comentó una joven en redes. Según comentan, el motivo de la fiesta era su "despedida de soltero", ya que próximamente se casará con Oriana Sabatini.

Toda esta situación habría generado un dolor de cabeza grande, tanto para las familias de los futbolistas como para Lionel Scaloni, el DT que puso en duda su continuidad y que según aseguró Pablo Duggan, periodista de Radio 10, le molestó tanto al técnico que fue una de las cuestiones que pone en la balanza para saber si seguirá o no, a cargo de la albiceleste.

¿QUÉ DIJERON SUS ESPOSAS?

En primera instancia se conoció el mensaje que habría contestado Jorgelina Cardozo, esposa de Ángel "Fideo" Di María, quien en tono de burla y ante el mensaje de una de las modelos por Instagram, aseguró que estas fiestas "son su permitido".

Quien se sumó a defender a su marido es Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, que consultada sobre el tema, disparó: "Confío en mi marido. Si tengo que defender a Leandro, lo voy a hacer. Pero no me engancho". Además, la mujer sostuvo que las chicas que contaron el episodio "están buscando fama, arruinar familias… les sirve a ellas para subir un escalón a la fama".

La única que hasta el momento no se ha pronunciado es Oriana Sabatini, quien será la flamante esposa de Paulo Dybala, uno de los nombres más involucrados en la fiesta.