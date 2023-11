¿Cómo será la organización de Gimnasia-Colón?

El Gobierno de Santa Fe se manifestó en favor de que el partido que disputarán Colón y Gimnasia en un desempate para definir el segundo descenso a la Primera Nacional el próximo viernes a las 17.00 en Rosario, se juegue con público de ambas parcialidades.

Así lo informó el ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni, quien dijo: “Se tiene que jugar con público de las dos parcialidades. Queremos que sea un espectáculo, es un evento importante”.

“Podemos adelantar por lo conversado con la AFA y con el presidente de Colón (José Vignatti), que está todo encaminado para que se juegue el viernes a las 17 en cancha de Newell’s”, indicó el funcionario en diálogo con la radio Aire de Santa Fe.

El partido desempate entre @ColonOficial y @gimnasiaoficial, por la permanencia en la Primera División, se jugará el próximo viernes 1 de diciembre, en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's, en la ciudad de Rosario, a las 17.00 y con ambas parcialidades. pic.twitter.com/CF4Pf7LrqW — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 26, 2023

Ayer por la tarde, la Liga Profesional confirmó que el decisivo encuentro se jugará en el estadio Marcelo Bielsa del club Newell’s Old Boys, con la asistencia de ambas hinchadas. Más allá de que no hubo acuerdo de Gimnasia, no había muchas mejores opciones (imposible en ciudad de Buenos Aires, más incómodo Córdoba para los hinchas mens sana) y la potestad de la decisión final es pura y exclusivamente de la Liga Profesional.

En el curso de la tarde de hoy seguramente se confirmarán los aspectos organizativos del encuentro y quedará definida la cantidad de localidades para cada institución. Así, en las próximas horas Gimnasia confirmará como será la venta de entradas, con prioridad para los asociados.

Según el borrador inicial, serían entre 11 mil y 15 mil generales para cada parcialidad, además de alrededor de 4 mil plateas para cada institución.

Volviendo a lo organizativo, el ministro Brilloni manifestó que “hay otros actores que se tienen que sentar en este tipo de eventos, como es la Municipalidad de Rosario, que tiene que participar en organización y habilitaciones”.

“Estamos de acuerdo en que se puede jugar ese día y a esa hora, pero hay cosas por definir, hay que analizar los matices de riesgo, como es el aforo”, agregó.

“Tenemos las condiciones para que el partido se juegue en Rosario. Newell’s tiene un aforo de 41.000 hinchas. Hay que establecer los pulmones, las separaciones, el límite en cuanto a las parcialidades. Pondremos todo de nuestra parte para que se juegue con hinchas”, completó.

Además, Brilloni adelantó que se realizará “una reunión con la Municipalidad de Rosario, con autoridades de Seguridad, y luego con autoridades de AFA y de los clubes involucrados. El operativo será de riesgo moderado. Vamos a tener que trabajar mucho”.