Gimnasia vs Colón.- ¿Insfrán por Durso? El cambio que reclaman los hinchas y Madelón metería para jugar la final

Horas de mucha tensión vive Gimnasia tras la derrota del sábado frente a Banfield, un resultado que lo condenó a jugar un desempate para no descender frente a Colón que se llevará a cabo el próximo viernes en la cancha de Newell's. Luego del encontronazo entre hinchas y jugadores en Estancia Chica tras el partido con el Taladro, el foco quedó puesto en la actitud de los futbolistas para jugar ese partido.

Y uno de los más apuntados fue Tomás Durso, a quien le llueven críticas desde que se hizo cargo del arco albiazul, en tiempos en que "Chirola" Romero era DT y lo afianzó en el puesto. Los hinchas triperos no tuvieron piedad con el golero, que tiene contrato con el lobo hasta diciembre de 2024, y en medio de ese clima Leonardo Madelón no haría oídos sordos al reclamo generalizado, por lo que evalúa cambiar de arquero para el choque con el Sabalero, en busca de mantener la categoría.

"Genera dudas en los defensores", aseguran los tuiteros, que además destacan que "Durso será recordado como el peor arquero de la historia. #GELP", entre los comentarios más duros que vienen publicando en los últimos días. "Todos nos dimos cuenta que Durso no sabe atajar. Hace 35 partidos pedimos que lo cambien", opinó otro.

Lo cierto es que Gimnasia, en la tabla anual, tiene la valla más vencida de la temporada, con 59 goles en contra y una diferencia de -22. Es por eso que los cañones de las críticas apuntan al dueño del arco, a quien responsabilizan por muchos de los tantos que recibió el equipo.

El entrenador del Lobo sabe que es una decisión muy difícil pero desde adentro del cuerpo técnico estarían convencidos de que es el momento de dar un golpe de timón en lo que al arquero se refiere. En ese contexto, trascendió que el que jugaría la final con Colón sería Nelson Insfrán, quien actualmente es el suplente de Durso. Apenas atajó dos partidos este torneo pero llegaría con toda la confianza del DT y ese es el shock que se estaría buscando.

La final con Colón

En ese marco, ayer por la tarde, la Liga Profesional confirmó que el decisivo encuentro se jugará en el estadio Marcelo Bielsa del club Newell’s Old Boys, con la asistencia de ambas hinchadas. Más allá de que no hubo acuerdo de Gimnasia, no había muchas mejores opciones (imposible en ciudad de Buenos Aires, más incómodo Córdoba para los hinchas mens sana) y la potestad de la decisión final es pura y exclusivamente de la Liga Profesional.

En el curso de la tarde de hoy seguramente se confirmarán los aspectos organizativos del encuentro y quedará definida la cantidad de localidades para cada institución. Así, en las próximas horas Gimnasia confirmará como será la venta de entradas, con prioridad para los asociados. Según el borrador inicial, serían entre 11 mil y 15 mil generales para cada parcialidad, además de alrededor de 4 mil plateas para cada institución.

Volviendo a lo organizativo, el ministro Brilloni manifestó que “hay otros actores que se tienen que sentar en este tipo de eventos, como es la Municipalidad de Rosario, que tiene que participar en organización y habilitaciones”. “Estamos de acuerdo en que se puede jugar ese día y a esa hora, pero hay cosas por definir, hay que analizar los matices de riesgo, como es el aforo”, agregó.

“Tenemos las condiciones para que el partido se juegue en Rosario. Newell’s tiene un aforo de 41.000 hinchas. Hay que establecer los pulmones, las separaciones, el límite en cuanto a las parcialidades. Pondremos todo de nuestra parte para que se juegue con hinchas”, completó. Además, Brilloni adelantó que se realizará “una reunión con la Municipalidad de Rosario, con autoridades de Seguridad, y luego con autoridades de AFA y de los clubes involucrados. El operativo será de riesgo moderado. Vamos a tener que trabajar mucho”.