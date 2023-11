Otra fecha del hockey femenino con varios partidos que interesan

Organizado por la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires, se desarrollará esta tarde, en diversos escenarios, la undécima fecha del Torneo Reubicación Intermedia (femenino), certamen que involucra a varios representantes de nuestra ciudad.

A continuación se detalla el programa de partidos en cada una de las zonas:

Reubicación B/C Zona 2: Banfield vs. Universitario.

Reubicación B/C Zona 1: Pucará vs. San Luis y Santa Bárbara B vs. Tristán Suárez.

Reubicación C/D Zona 4: AAFC Quilmes vs. Universitario B y Estudiantes de La Plata vs. QHS.

Reubicación D/E Zona 1: San Luis B vs. Monte Grande B.

Reubicación D/E Zona 2: CUBA C vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.

Reubicación D/E Zona 3: Universitario C vs. Atlético Chascomús y Belgrano C vs. Santa Bárbara C.

Reubicación D/E Zona 4: Santa Bárbara D vs. R. Avellaneda B.

Reubicación E/F Zona 5: Asociación Coronel Brandsen vs. San Andrés C.

Reubicación E/F Zona 6: Santa Bárbara F vs. Padre Mario.

Reubicación E/F Zona 7; Gimnasia y Esgrima La Plata B vs. Pueyrredón B.

Reubicación E/F Zona 8: Nueva Chicago vs. Estudiantes de La Plata B y Cerro Pilar vs. Atlético y Progreso, de Brandsen.

Reubicación E/F Zona 2: Los Andes vs. Santa Bárbara E y Albatros vs. C. Corto.