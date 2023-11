Jorge Lanata volvió a conducir su programa de radio y está recuperado de una neumonía

Sabido es que, el pasado martes 31 de octubre, el periodista Jorge Lanata se ausentó de su clásico programa radial en las mañanas de Radio Mitre: “Tengo neumonía, me están pasando por vía antibióticos y me tengo que quedar acá hasta que mejore la situación y me pueda ir a casa”, contó desde un móvil.

Mas tarde, su mejer, Elba Marcovecchio se manifestó optimista con la recuperación de su esposo. “Él está bien. Tiene una pequeña neumonía muy agarrada a tiempo. Esto empezó el lunes tempranito y siempre, siempre, igual que en todas las personas, todo lo que es agarrado a tiempo tiene mucha mejor evolución. Yo cruzo los dedos, porque siempre hay que cruzar los dedos. Y lo que notamos que está evolucionando bien. Está con antibióticos”, comenzó contando la letrada desde la televisión.

Después, agregó detalles sobre la evolución del estado clínico de Lanata. “El domingo él estaba bien, hizo el programa con normalidad, pero esto fue en la madrugada del lunes, en la mañana. Fue muy tranquila la internación. De hecho, el lunes yo estuve acá, porque estaba y está todo bastante controlado”, agregó. “Tenía un poquito de fiebre. Igual, 38, 38,2 para él es bastante... El 38 está cargado”, explicó Marcovecchio al tiempo en que bromeó con la letra de la conocida canción de Divididos. “Tenía un ruidito, una cosita, entonces hablamos con el médico y nos dijo de ir incluso un poquito más tarde, para que organizara las cosas. Así que fuimos muy tranquilos a la internación”, detalló, ya más relajada.

Finalmente, el pasado jueves el periodista fue dado de alta. Y este lunes, Lanata regresó a su ciclo radial e incluso también fue parte del tradicional pase que realiza junto con Eduardo Feinmann. Así, detalló lo sucedido en los últimos días: “Tuve neumonía, entonces estuve unos días internado, y bueno, pasó. Nada grave”, explicó para llevar tranquilidad.