Ahora sí Blink-182 encabeza la grilla de un Lolla con SZA, Arcade Fire y Sam Smith

El Lollapalooza anunció su “line up” para la edición 2024, que tendrá lugar entre el 15 y el 17 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, y cuenta con dos artistas que vendrán por primera vez al país: la banda ícono del punk-pop Blink-182, que en la edición de marzo de este año debió cancelar a último momento su participación, y SZA, son dos de los principales nombres de una alineación que incluye también el regreso de Arcade Fire y Limp Bizkit y la presentación del ícono pop Sam Smith.

En la grilla dada a conocer ayer por la organización local también resaltan figuras como el rapero colombiano Feid, The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Cristian Castro, Phoenix, King Gizzard & The Lizard Wizard y Anita B. Queen.

Entre las luminarias locales, en tanto, destacan YSY A, Miranda!, Bandalos Chinos, Peces Raros, El Zar, FMK y Evlay, entre otros.

De esta manera, en los distintos escenarios repartidos en el amplio predio de San Isidro se podrá disfrutar de una diversa gamas de estilos musicales, entre el pop punk, el rock indie, la música electrónica, el pop y el variado espectro conocido como géneros urbanos.

El toque retro lo pondrá The Offspring, y también habrá lugar para la electrónica con Phoenix y para el rock psicodélico con King Gizzard & The Lizard Wizard, por citar apenas algunos exponentes.

Junto con la confirmación de la grilla se abrió la venta para los últimos abonos disponibles exclusivamente a través del sitio All Access. Seguramente, como es habitual, en las próximas semanas podrían agregarse nuevos nombres que se sumarán.