Flor Vigna, muy hot: Reveló que Luciano Castro "me enseñó lo que no sabía" en el sexo

Después de siete años en pareja con Nicolás Occhiato y tras varias idas y vueltas para intentar recomponer la relación, Florencia Vigna decidió ponerle punto final a ese vínculo.

Después, la bailarina le abrió las puertas a un nuevo romance con Luciano Castro, aseguró que para esta nueva etapa apostó a ser más "sexy" y manifestó que nunca antes había vivido algo así.

Así, la ex Combate afirma que con Castro descubrió cosas que antes no sabía que existían, sobre todo a la hora del sexo.

Lo cierto es que en las últimas horas salieron a la luz ciertas declaraciones que había hecho Vigna donde dejaba más que en claro su posición acerca de lo sexual en lo que fue su relación con el conductor de Luzu y con lo que respecta ahora con Castro.

Incluso, hace pocos días, Occhiato había hecho unas declaraciones bastantes polémicas en su programa insistiendo en que el sexo tiene que ser "básico". "El sexo es más básico que lo rebuscado que quieren hacer, es hacerlo, que uno de los dos acabe y chau, se terminó", dijo.

Y ahora, después de eso, se entienden aún más las declaraciones de Vigna, "Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía. Me redescubrí a mí misma por un nuevo amor".

Asimismo, a la hora del momento íntimo con Castro, evaluó otras cosas que antes no las veía a la hora de ponerse pasionales. "Una vez estábamos en la cama y él me dijo: 'Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí' y yo me enamoré de ese lunar sin antes haberlo hecho, el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal".

Pero eso no fue lo único, ya que minutos después reveló la contundente frase que le dijo el galán de la televisión sobre su cuerpo al verla totalmente desnuda. "La primera vez que estuvimos juntos me miró y me dijo: 'Nunca te operes'" y agregó: "Yo no dejo de aprender de él y de sus miradas".

Y como si fuera poco, finalizó confesando: "Cada vez que lo veo pienso que lo conozco de otra vida. Tenemos demasiado en común. Hay muchos puntos en común en nuestras historias", señaló.