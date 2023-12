VIDEO. Matías Pellegrini visitó el Country: Estudiantes se ilusiona con su regreso

Con la cabeza puesta en la final de la Copa Argentina frente a Defensa y Justicia, Estudiantes continúa los entrenamientos al mando de Eduardo Domínguez. La AFA aún no confirmó día, hora y lugar para el encuentro.

Esta mañana, el equipo albirrojo entrenó en el Country Club de City Bell y recibió una visita muy especial. El ex pincharrata, Matías Pellegrini, se acercó a visitar a quienes fueron sus compañeros.

Mientras tanto, los rumores de su regreso a UNO se hacen más fuertes. Los hinchas esperan poder tenerlo como el primer refuerzo, de cara a la temporada 2024.

Aunque no hay nada confirmado de manera oficial, parecería que los dirigentes de Estudiantes negocian su vuelta. El volante de 23 años quedará libre del New York City a finales de año y aún no tiene definido cómo seguirá su carrera.

A juzgar por las imágenes que compartió la institución este mediodía, Pellegrini está muy contento con la posibilidad de regresar a City Bell. Los hinchas, como era de esperar, le piden su regreso.