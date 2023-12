Todo listo para que empiecen a cobrar peaje en el tramo Villa Elisa-La Plata de la Autopista: los valores

Tal como anticipara este diario hace poco más de un mes, los vecinos de la zona Norte de La Plata que suban en Villa Elisa a la Autopista con sentido a la Ciudad deberán pagar peaje.

En las últimas horas, operarios de AUBASA, la empresa a cargo de la concesión de la traza, colocaron un cartel que dice TelePASE y otro con las tarifas que se comenzarán a cobrar por un tramo de poco más de 10 kilómetros.

Muchos se sorprendieron esta mañana cuando al tomar ese tramo que permite subir a la Autopista se encontraron con la cartelería, lo que generó una gran cantidad de quejas no sólo por que se comience a cobrar sino por los valores.

Las motos pagarán $100 tanto en horario pico como normal, pero los vehículos de dos ejes, que son los automóviles, tendrán que desembolsar $300 en horario normal y de $400 en horario pico, que sería días hábiles de 7hs. a 10hs. y de 17hs. a 20hs.

Los vehículos también de dos ejes pero con una altura mayor a los 2,10mts. pagarán $800 y $1.000 (hora pico), mientras que los de 3 y 4 ejes con una altura menor a los 2,10mts. tendrán las mismas tarifas.

Los de 3 y 4 ejes pero de una altura superior a los 2,10mts. los valores serán $1.000 y $1.300 (hora pico), vehículos de 5 y 6 ejes $1.300 y $1.600 (hora pico), en tanto que los de más de 6 ejes abonarán $1.500 y $1.900 en horario pico.

A fines de octubre este diario consultó con la concesionaria sobre el pórtico que se estaba instalando, dotado con cámaras y otros dispositivos, que habían alertado a los vecinos que a diario utilizan la traza para venir hacia La Plata y se indicó que eran para "tareas de control y monitoreo de tránsito".

Sin embargo, un mes y una semana después ya está todo listo para asestarle otro golpe a los ya castigados bolsillos de los vecinos que viajen por la Autopista desde Villa Elisa a La Plata. Incluso cuando desde AUBASA, ante la insistencia que si la colocación de una antena de TelePASE era para monitoreo de tránsito y no para cobrar peaje, dijeron que "por el momento no lo tengo confirmado".

No deja de llamar la atención que cuando se construyó ese distribuidor, durante la gestión de María Eugenia Vidal, AUBASA, a través de su sitio on line, indicó que "su uso será gratuito dado que no se contempla la colocación de cabinas de peaje".

Y además abre el interrogante si también se cobrará peaje sentido contrario, es decir los que suben en La Plata y bajan en Villa Elisa.