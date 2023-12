Beyoncé: una película que devela todo sobre la vida de la diva del pop

En el último y fascinante viaje cinematográfico de Beyoncé, “Renaissance (Renacimiento)” la icónica reina del pop ofrece a sus fanáticos una visión íntima y apasionante de su reciente gira mundial. Hoy, en el Cinema City, se dará la última función tras su exitoso paso por las salas.

Desde la minuciosa planificación hasta los desafíos personales, la película desentraña la compleja y fascinante vida de Beyoncé, revelando no solo su talento deslumbrante en el escenario, sino también su valentía y humanidad fuera de él.

Beyoncé, conocida por su obsesiva búsqueda de la perfección, desempeñó un papel central en cada aspecto de su imponente Renaissance World Tour, desde la creación de la iluminación hasta el diseño meticuloso del escenario. La película arroja luz sobre la magnitud de este espectáculo épico, destacando el incansable esfuerzo de Beyoncé, quien trabajó casi 50 días consecutivos para asegurarse de que cada detalle estuviera a la altura de sus elevadas expectativas.

A diferencia de las habituales entrevistas esquivas de Beyoncé, “Renaissance” sigue la tendencia iniciada con su documental de Netflix en 2019, “Homecoming”, al ofrecer una visión más íntima de la vida personal de la artista. Más allá de su faceta como máquina de entretenimiento, la película la presenta como una madre de tres hijos, lidiando con la lucha cotidiana por equilibrar su vida personal y profesional. En esta producción, Beyoncé comparte sus esfuerzos por mantener su fortaleza física y mental mientras enfrenta los desafíos únicos de la gira.

En un giro sorprendente, Beyoncé revela su frustración frente a los desafíos que enfrentó debido a sus elevadas aspiraciones y cómo a menudo se sintió ignorada como mujer negra. A pesar de estos obstáculos, la gira logró recaudar la impresionante suma de 500 millones de dólares, según Billboard, demostrando la determinación y el éxito indiscutible de Beyoncé.

La película no se limita a capturar las imponentes actuaciones en el escenario, sino que también ofrece una visión única de la vida personal de Beyoncé. Revela sus luchas con la cirugía de rodilla y la rehabilitación, humanizando a la artista de una manera que rara vez se ve.

En sus declaraciones iniciales, Beyoncé expresa su entusiasmo por compartir no solo el espectáculo en sí, sino también el proceso detrás de él. Este enfoque en el proceso creativo se convierte en un hilo conductor a lo largo de la película, desafiando la noción de que el arte de Beyoncé debe ser validado por la exposición de su proceso. La película se erige como una declaración audaz de independencia artística y un cuestionamiento a cómo la industria ha subestimado su innovación y talento individual al interpretar su arte sin su intervención.

“Renaissance” va más allá de ser simplemente un documental sobre el éxito de la gira y las brillantes actuaciones en el escenario. Beyoncé se adentra en su papel como directora de la gira, productora ejecutiva y directora creativa, destacando su dominio simultáneo en danza, música, moda y actuación en vivo. Este control creativo no solo refuerza su estatus como una artista inigualable en la actualidad, sino que también desafía las expectativas de lo que una mujer negra puede lograr en la industria del entretenimiento.

La película no se limita a mostrar el espectáculo en sí, sino que también se adentra en los momentos de tensión y desafíos en la producción. La escena en la que se corta el sistema de sonido durante la actuación de “Alien Superstar” en Glendale, Arizona, destaca la habilidad de Beyoncé para enfrentar contratiempos con gracia y determinación. La película captura cómo, en tiempo récord, organiza un cambio de vestuario y colabora con su equipo para asegurar una transición fluida a la siguiente canción.

Uno de los aspectos más reveladores de “Renaissance” es la incorporación de la maternidad en la narrativa. Beyoncé aborda la ambivalencia de permitir que su hija mayor, Blue Ivy, participe en la gira y cómo esta experiencia se convierte en una oportunidad única para verla crecer como joven artista. La película presenta a Beyoncé como una madre decidida a equilibrar su carrera exigente con la crianza de tres hijos, desafiando así la percepción tradicional de las mujeres en la industria del entretenimiento.

Además de cantar, Beyoncé despliega una coreografía memorable / Web

A medida que la película explora la conexión de Beyoncé con su ciudad natal, Houston, y sus raíces en Destiny’s Child, se despliega un retrato más transparente de la artista. La película rinde homenaje a la cultura “ballroom queer” negra, destacando la influencia que ha tenido en su música y coreografía. Además, Beyoncé rinde homenaje a mujeres negras emblemáticas como Diana Ross y Tina Turner, reconociendo sus contribuciones y asumiendo con confianza su lugar junto a ellas.

“Renaissance: A Film by Beyoncé” no solo es una película sobre música; es una declaración de independencia artística, una exploración de la maternidad y un homenaje a las raíces que han moldeado a Beyoncé. Para los espectadores argentinos, es una oportunidad de sumergirse en el mundo creativo de una artista sin parangón, cuya influencia va más allá de la música para abrazar la narración visual y la redefinición de estándares en la industria del entretenimiento.

“Renaissance” también destaca las colaboraciones con otros artistas notables durante la gira, como Megan Thee Stallion, Kendrick Lamar y Diana Ross, quien le cantó a Beyoncé en su cumpleaños número 42. Sin embargo, el verdadero espectáculo lo dio la hija de 11 años de Beyoncé, Blue Ivy, cuya participación como bailarina mostró no solo su talento sino también su crecimiento y determinación.

La película no solo explora la vida profesional de Beyoncé sino que también se sumerge en sus raíces y conexiones personales. Una conmovedora visita a su antiguo vecindario en Third Ward, Houston, revela un encuentro con excompañeras de Destiny’s Child, marcando un “nuevo nacimiento” y una reconciliación entre ellas.

Beyoncé comparte momentos emotivos sobre su difunto tío Johnny, quien la introdujo en la música house y confeccionó su vestido de graduación. El álbum “Renaissance” está dedicado a su memoria.

La película también destaca el aprecio de la BeyHive, la base de fans de Beyoncé, que la acompaña en sus giras. Agradeciendo a sus seguidores en cada concierto, la artista muestra su gratitud llamándolos “caras hermosas”.

Aunque la película no incluye todas las canciones interpretadas durante la gira, como “Alien Superstar,“ “Church Girl,“ y “Cuff It,“ no se resiente por ello. “Renaissance” se trata más de ofrecer a los espectadores un vistazo profundo a la vida y la evolución de Beyoncé, incluso por un momento.

“Renaissance: Una Película de Beyoncé” se estrenó a través de los cines AMC, siguiendo el éxito de “Taylor Swift: The Eras Tour”. Con una duración de 168 minutos, la película ha recibido una calificación de cuatro estrellas de cuatro, consolidando aún más la posición de Beyoncé como una fuerza imparable en la industria del entretenimiento, llegando de manera conmovedora a los corazones de los fanáticos con su poderosa narrativa.

UN REPERTORIO ECLÉCTICO

Con la anticipación por el estreno de la película “Renaissance World Tour” de Beyoncé en los cines este viernes, los fanáticos de la diva del pop tienen aún más razones para celebrar. La película presenta una nueva joya sonora sobre los créditos finales: “My House”. La canción, atrevida y estridente, fusiona la música house de los 90 con sonidos futuristas, honrando las diversas épocas de la música dance que Beyoncé exploró en su ecléctico álbum de 2022, “Renaissance”. Con un toque del estilo de banda sonora de “Homecoming”, “My House” es una pieza musical que desafía los límites y deja una impresión duradera.

En un panorama musical internacional, la sudafricana Tyla ha estado conquistando corazones con su distintivo enfoque que fusiona el elegante R&B electrónico de los noventa con ritmos africanos contemporáneos. Su éxito internacional, “Water”, le ha valido una nominación al Grammy. Ahora, en su nueva canción, “Truth or Dare”, Tyla se desliza sobre un ritmo amapiano, abordando complejos temas de desapariciones pasadas y su actual éxito. Con ganchos ingeniosos como el juego de palabras entre “care” y “dare”, la canción es un testimonio de la versatilidad artística de Tyla.

Desde Nigeria, el creador de éxitos Oxlade presenta su última propuesta, “Katigori”, con la misión declarada de revelar misterios y mantener un legado musical. La canción desestima a imitadores y detractores mientras presenta un cautivador conjunto de síncopas de Afrobeats, acordes ascendentes y armonías vocales. Oxlade logra un equilibrio entre la sinceridad y la confianza en esta oda musical.

Hurray for the Riff Raff, liderados por Alynda Segarra, ofrecen un vistazo único al duelo en “Alibi”, el tema inicial de su próximo álbum “The Past Is Still Alive”. Grabado poco después de la muerte del padre de Segarra, la canción adopta una perspectiva conmovedora entre la negación y la negociación. Con un ritmo insistente, “Alibi” es una expresión musical de la lucha contra el inexorable paso del tiempo.

Lana Del Rey, la inconfundible voz que ha dejado su huella en la música pop, rinde homenaje a John Denver con su versión de “Take Me Home, Country Roads”. La artista transforma este clásico estadounidense, ralentizando el ritmo y cambiando la guitarra acústica por un piano melancólico. En un giro inesperado, Del Rey logra darle una nueva perspectiva a este himno bien conocido.

Desde el escenario del indie-rock en Leeds, English Teacher presenta su último sencillo, “Mastermind Specialism”. En un giro más folk, la banda utiliza guitarras acústicas para crear un vals introspectivo. La canción aborda la dificultad de tomar decisiones con líricas como “Bittersweet and less is more / Damn if you do, damn if you don’t”. La pista, aunque aumenta en intensidad, mantiene una sensación apropiadamente inconclusa.

La leyenda del jazz Oscar Peterson y su trío clásico se destacan en la reciente resurrección de una grabación en vivo de 1964 en Lugano, Suiza. El álbum “Con Alma” presenta la maestría de Peterson en la balada estándar “My One and Only Love”. Con rápidos trazos en el teclado, referencias a Gershwin y una cita final, Peterson demuestra por qué sigue siendo una maravilla auditiva.

Al igual que Taylor Swift con “The Eras Tour”, Beyoncé se subió a la ola de llevar al cine su gira / Web

La saxofonista y clarinetista experimental Lea Bertucci colabora con el cuarteto de cuerda italiano Quartetto Maurice en “Vapours”, de su álbum “Of Shadow and Substance”. Utilizando métodos semicompositivos y semiimprovisados, Bertucci crea una experiencia musical que juega con la presión y la liberación. La pieza es un homenaje y una despedida al mundo en constante cambio.

André 3000, la mitad de Outkast, sorprende al público con “New Blue Sun”, un álbum instrumental de 87 minutos que explora el ambient con instrumentos acústicos y electrónicos impulsados por el aliento. “That Night in Hawaii...”, una pista de 10 minutos, insinúa la música nativa americana con percusión variada e improvisaciones de flauta. André 3000 demuestra su habilidad para evocar emociones a través de la música, incluso sin palabras.

O., un dúo de jazz-rock-ruido psicodélico, compuesto por Joe en el saxofón y Tash en la batería, presenta “ATM”. Con un saxofón barítono que fluctúa entre ráfagas y chillidos sobre un ritmo enérgico de batería, la canción es una fusión audaz envuelta en entropía electrónica.

Estas 10 canciones, cada una única en su estilo, ofrecen un viaje musical diverso que va desde el pop y el R&B hasta el jazz y la música experimental. Con artistas de renombre y emergentes, el panorama musical sigue siendo tan vibrante y emocionante como siempre.