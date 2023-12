Conmoción en Berisso: salió de bañarse, tocó el lavarropas descalzo y murió electrocutado

Un hombre de 42 años murió tras recibir una descarga eléctrica al tomar contacto con un lavarropas cuando salía de ducharse en una vivienda de la localidad de Berisso, informaron hoy fuentes policiales.



El hecho ocurrió en la tarde de ayer cuando la víctima, que al momento del episodio se encontraba descalzo, recibió una descarga eléctrica del lavarropas cuando salía del baño de la propiedad, ubicada en Manzana 12, Casa 389 del Barrio Obrero, de esta localidad.



El hombre identificado, como Gastón Miranda (42), fue atendido por personal medico del SAME que se acercó al lugar a partir de una alerta radial, pero no pudo reanimarlo.



Según fuentes cercanas a la investigación, personal policial de la Comisaría 2da de Berisso en recorrida, recibe un alerta radial que daba cuenta del incidente, por lo que al arribar al lugar toma conocimiento que familiares trasladaron a la víctima desvanecida hasta la vereda de la propiedad dando inicio a áreas de RCP.



Personal medico del SAME, inició maniobras "de reanimación cardiopulmonar pero no hubo posibilidades de reanimarlo", indicaron las fuentes.



La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 12, del Departamento Judicial La Plata bajo la carátula "averiguación de causales de muerte".