Por ahora, sólo se trata de evitar la asfixia que causaría la hiperinflación

Milei respetó la tradición de los presidentes de la Nación elegidos por el voto popular desde 1983 y no enunció un plan económico. La excepción fue Carlos Menem que ya antes de las elecciones anunció un programa que le preparó un importante grupo empresario y a poco de aplicarlo avizoró que era un fracaso.

Por su parte el libertario ha decidido ser su propio ministro de Economía y al designado en esa cartera le dejó a su cargo los temas financieros más importantes: las Leliq y conseguir los dólares necesarios para importar lo imprescindible ya que faltan desde medicamentos y elementos necesarios para mantener en marcha servicios e industrias nacionales. No menos importante es solucionar el problema que se le ha planteado a las empresas que importaron en base a créditos directos de los proveedores de sus casas matrices en el extranjero porque el banco no tenía ni tiene las divisas para pagar todos esos insumos enviados a la Argentina.

Sin importaciones la vida de los habitantes del país transcurre de carencia en carencia, como sucedía y aun sigue ocurriendo. Por eso el ministro de Economía está dedicado a superar las urgencias generadas por la inflación que en los últimos meses parecía fuera de control y la inocultable recesión que redujo el poder adquisitivo de casi todos los trabajadores formales o informales y consecuentemente achicó a su mínima expresión el mercado interno por lo que los únicos empleos que se crean son los de las reparticiones estatales. Si se vende menos no hace falta más personal, todo lo contrario.

La máxima del Presidente

El presidente convirtió en una máxima la frase “no hay plata” que comenzó a ser repetida por funcionarios con el alarmante agregado final que hizo Milei al decir que “tenemos que evitar la hiperinflación”. Un especialista con cierta ironía dijo que vamos en el sentido contrario de Alvaro Alsogaray porque ahora “hay que pasar el verano”.

Los errores políticos y económicos de los últimos años, además de la corrupción que tiene un costo mayor al estimado son responsabilidad de casi toda la dirigencia política, empresaria, sindical y de las generosamente llamadas organizaciones sociales como se ha puntualizado desde estas columnas repetidamente y son la causa de la irrupción de un líder sin partido ni estructuras que le sirvan de sostén. Su aval fue el voto popular. Nada más ni nada menos y por un abultado margen. Pero Milei no suma, cuando dando un significado simbólico da su primer mensaje de espaldas al edificio del Congreso de la Nación, institución que representa como ninguna otra el contenido pluralista del sistema democrático y de cuyos integrantes deberá lograr el apoyo suficiente para conseguir la aprobación de las leyes fundamentales para iniciar la concreción de sus ideas de transformación estructural.

La oposición decidió ignorar lo que pudo parecer una falta de respeto al poder legislativo y eligió criticar la falta de un plan aunque podía recordarse que el primer mandatario saliente Alberto Fernandez afirmó rotundamente que no creía en los planes económicos. Lo cierto que los partidos no gobernantes tienen sus propios problemas, la alianza Juntos por el Cambio da todas las señales de haber dejado de existir. Las discrepancias entre los partidos que la integran son profundas y hasta se registran en el mismo PRO, puede decirse que el diálogo entre sus principales espadas no es posible. Macri, Bullrich y Rodriguez Larreta evitan las ocasiones en que pueden encontrarse.

Mientras tanto el peronismo tiene que asimilar la estrepitosa derrota o los pésimos resultados salvo la provincia de Buenos Aires y los dirigentes que ahora detentan mayor poder tienen un margen de maniobra muy estrecho.

Los gobernadores del justicialismo estarán obligados a negociar permanentemente con el gobierno nacional. La elevación del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias restó recursos a las dos partes pero todos votaron a favor de la medida incluyendo al ahora presidente Milei. La pérdida de esos ingresos afecta gravemente a las provincias y aun cuando se volviera atrás con aquella decisión, lo que tendría un costo político que nadie esta dispuesto a pagar, para algunas jurisdicciones la restitución de esas partidas no sería suficiente y requerirían mayor asistencia del gobierno nacional. Sin mencionar las que cubren solamente el 30% de sus gastos con recursos propios.

El tema piqueteros

Pero asoma otra situación crítica. La anunciada marcha del próximo miércoles entre cuyos organizadores mas destacados se cuentan los dirigentes del Partido Obrero que a pesar del escasísimo apoyo electoral que logran en las urnas se especializan en organizar marchas y piquetes en muchas ciudades pero especialmente en la Capital Federal.El gobierno quizás se apresuró en afirmar repetida y rotundamente que impediría todo acto que obstaculice el libre transito de la gente. Un encanecido dirigente gremial subrayaba que podía registrarse una situación peligrosa fruto de la inexperiencia del nuevo gobierno. “Si quieres parar un camión no te pongas adelante cuando viene a toda velocidad, síguelo e impídele que cargue combustible entonces será fácil pararse adelante y hacer de cuentas que uno fue quien lo detuvo”. Sin duda aludía a los millones de pesos que reciben los jefes piqueteros para distribuir a través de los distintos planes que administran.

Unicamente con el entusiasmo que aún exhiben grupos de jovenes en las redes- por cuanto tiempo más- y las frustraciones sufridas por los mayores ante los fracasos de los gobiernos anteriores el presidente estará exigido en un plazo no muy largo a generar siquiera la esperanza de superar la miseria en la que se encuentra sumido el país. Alrededor suyo cuentan con el viento de cola que han generado las necesidades del mercado internacional para las que Argentina tiene respuesta. Ahora todo consiste en salir del pozo.