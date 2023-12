Larroque afirmó que en el PJ “se acabaron los monjes negros”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, se manifestó acerca de la interna del peronismo y aseguró que de cara a la reconstrucción del partido “se acabaron los monjes negros y los maestros jedi”.

“Tenemos que ir a un debate muy profundo, abierto y respetuoso, escuchando a todas las posiciones. Se acabaron las mesas de arena, los monjes negros, los maestros jedi. Acá nos tenemos que sentar todos, decirnos las cosas y poner al peronismo en el lugar que corresponde”, señaló Larroque.

El funcionario bonaerense pareció apuntar a los sectores interno del PJ que en los últimos años monopolizaron decisiones. Larroque tomó distancia en los últimos tiempos de La Cámpora, la agrupación en la que ocupó cargos relevantes y se distanció de Máximo Kirchner. Ahora integra el círculo político del gobernador Axel Kicillof.

De ahí que sus referencias parecieron hacer blanco, al menos en parte, a sus ex compañeros de ruta.

Además, el dirigente hizo autocrítica con relación a la derrota de Unión por la Patria en la elección pasada, pero consideró que el triunfo de La Libertad Avanza habla más de errores del peronismo que de “virtudes de (Javier) Milei”.

Por otro lado, el dirigente manifestó que la provincia de Buenos Aires está ante una situación de “extrema emergencia” frente a las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional. “Este tipo de planes tienen resultados calamitosos y tampoco dan respuesta en materia económica”, consideró.

En este sentido, Larroque no descartó la emisión de moneda por parte de la Provincia ante la difícil circunstancia que podría atravesar el territorio bonaerense en materia económica y consideró que se encuentran frente a un “proceso muy agresivo”.

“A mi me criticaron mucho por decir que era (Sergio) Massa o disolución nacional, me parece que me quedé corto”, enfatizó.