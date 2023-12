Felices fiestas solidarias: la ayuda platense está presente

Abe y Sol, viajan cada año a once a comprar mercadería para armar las cajas navideñas y donarlas a gente en situación de calle / web

En vísperas de las fiestas de fin de año la solidaridad de los platenses se replica y potencia. Y aunque el contexto económico no sea el mejor, los vecinos de La Plata siguen apostando a ayudar a los que menos tienen para que nadie se quede sin compartir una mesa festiva y que Papá Noel llegue para todos los chicos.

Como muestra de la empatía compartimos algunas de las cientos de campañas que se convocan en la Ciudad para Navidad y Año Nuevo.

Sol Bejarán es una marplatense que hace más de 10 años vive en La Plata y desde que llegó a estudiar Geofísica colabora de forma desinteresada con los platenses.

“Arranqué sola juntando ropa de invierno para la gente que vive en situación de calle. Tenía un ropero en mi casa donde guardaba las donaciones. Como vi que había mucha colaboración, decidí realizar algo similar para fin de año”, cuenta Sol, que arma cajas navideñas y compra juguetes para repartir en Navidad.

Claro que en esta cruzada no está sola. Su marido y amigos la ayudan a recolectar las donaciones, armar las cajas, envolver los regalos y repartir.

“Lo que hacemos es juntar alimentos de canasta navideña, juguetes en buen estado o dinero para comprar esos productos”, comentó la marplatense que mañana viaja hasta Once en búsqueda de los artículos que le faltan.

“Cuando termina la colecta le mandamos los tickets a la gente que colaboró para que vean en qué gastamos el dinero. Cada año se suman más personas y creo que es por la trasparencia con que nos manejamos”, dijo.

“Como aumentaron mucho los precios, este año cada canasta nos va a costar unos 1.800 pesos y para cada regalo calculamos que vamos a gastar mil pesos. Ya tenemos 250 juguetes y 100 canastas garantizadas”, destacó la mujer.

“Superamos las expectativas. La gente, se portó muy bien a pesar del contexto económico”

Esta colecta de regalos está destinada a los chicos que asisten al comedor “Panza llena corazón contento” de 54 y 149, a donde los llevarán el sábado. “Igualmente vamos a comprar mas juguetes para los nenes que veamos en la recorrida del domingo a la madrugada, donde repartimos las canastas navideñas”, explicó Sol.

Cada canasta incluye un pan dulce, garrapiñadas, turrón, mantecol y un budín.

“Me moviliza poder ayudar a la gente que no tiene nada y siempre hay alguien que tiene algo para dar. Me di cuenta que hay muchas ganas de colaborar pero no hay tiempo, y si uno puede ser vector en eso, es mínima la diferencia pero suma mucho para los demás”, finalizó esta vecina.

Quienes quieran colaborar con esta colecta pueden contactarse con Sol al teléfono 223 5905074, con Víctor al 223 5259218 o con Abe al 221 6701449.

La ONG Sumando Voluntades hace 14 años que se dedica a asistir a personas en situación de calle y desde entonces también realiza colectas para armar viandas especiales que se entregan el 24 y 31 de diciembre y que alcanzan para también comer el 25 de diciembre y 1 de enero.

“Siempre hay alguien que tiene algo para dar, lo que falta es el tiempo para organizarse”

“El sábado vamos a estar cocinando en nuestra sede de calle 8 entre 37 y 38 nº 256, y las viandas se van a entregar el domingo de 16 a 18. Después de esa hora salimos a repartirlas. Cada paquete contiene una porción de pollo trozado con ensalada de arroz, arvejas, zanahorias y mayonesa, un budín, gaseosa y pan. Todo lo que preparamos es gracias a las donaciones de la gente porque no recibimos ayuda de ningún organismo del Estado. Ya sabemos que de mínima tenemos que armar 250 viandas”, contó Nancy Maldonado, la presidenta de la ONG, donde se reciben donaciones hoy de 9 a 12, mañana de 9 a 13 y el viernes de 10 a 16.

Otra de las colectas históricas de la ciudad es la que lleva adelante la ONG La Plata Solidaria desde hace 24 años, que para cada navidad junta juguetes para repartir en 14 comedores y merenderos de La Plata, Berisso y Ensenada.

“Este año ya cerramos la convocatoria y la verdad que superamos las expectativas, estamos muy contentos. La gente, los comerciantes y empresarios se portaron maravillosamente bien en este complejo escenario. También en escuelas, jardines de infantes y en oficinas recolectaron juguetes”, expresó Pablo Pérez, referente de la organización.

“Mañana (por hoy) ya vamos a empezar a repartir los juguetes así cada espacio puede organizarse para entregarlos cuando quiera. Comenzamos con la entrega de 250 juguetes nuevos en el Hospital de Niños Sor María Ludovica. Luego, queda ir a los comedores y merenderos que no tienen pertenencia partidaria o política. Nosotros publicamos las direcciones de cada comedor para que la gente pueda ir a compartir el festejo”, agregó el referente.

En ese sentido, el hombre comentó que “para nosotros es una de las campañas más lindas, porque la ilusión de Papa Noel para los chicos está siempre. Los comedores se esfuerzan en hacer cosas dulces para pasar un lindo momento compartido. Y la Ciudad siempre nos da la alegría y sorpresa de ponerle el hombro a esto. Hemos ido a retirar donaciones por toda la Ciudad”.

Para finalizar, Pérez agradeció a los clubes Estudiantes y Gimnasia que a través de sus arqueros convocaron a los hinchas para que colaboren con la campaña solidaria.