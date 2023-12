La confesión "hot" de Isabel, la participante platense en Gran Hermano: "Me caliento y hacía mucho que no..."

Gran Hermano tuvo este miércoles una nueva gala de nominación y tanto Carla como Juliana, Axel y Catalina quedaron en la placa, con riesgo a irse este fin de semana.

Pero lo cierto, es que en uno de los tantos tapes que muestra la producción, en uno de ellos se lo puede ver a Isabel, la mujer que es oriunda de La Plata, hablando con Rosina y con Agostina, sobre un tema de amorío.

Entre tanta charla, Rosina, la uruguaya, le consulta a la participante mas grande de la casa, si estaría con una mujer, a lo que ella rápidamente le contesta: "Si, porque hay alguien que me gusta".

Rápidamente las chicas que la acompañaban en la cocina quisieron saber de quien se trataba, aunque "Isa", como le dicen en el reality, no quiso dar mayores declaraciones: “Me parece que voy a encarar por el lado de las mujeres, nunca probé. Yo nunca estuve con una mujer, pero siempre está la fantasía”.

Entre tantas idas y vueltas, y preguntas por aquí, preguntas por allá, Rosina terminó deduciendo que a Isabel le gusta Agostina: “¡Qué hija de p… que sos!”, exclamó la sommelier al ser expuesta por la uruguaya. “Ay, Isa, me muero de vergüenza”, le dijo Agostina, pero Isabel fue más allá y le contestó: “En serio. Hasta me caliento y hace mucho que no me calentaba”.