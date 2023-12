“Se sintió increíble: fue una mezcla de desahogo y el deber cumplido”

Pasó una semana de la obtención de la Copa Argentina cuando se realizó la entrevista con el presidente de Estudiantes Martín Gorostegui y el secretario técnico Marcos Angeleri. Fue en UNO y con el trofeo en sus manos. De una punta a la otra del campo de juego, atravesando el restaurante. Los que tomaban un trago o un café no lo podían creer. Se sacaban fotos, aplaudían y gritaban “Estudiooo”. Luego, en una oficina en la planta baja del edificio del estadio un mano de mano de una hora para repasar, pasado, presente y futuro de un título que marcó a una generación, a jugadores, cuerpo técnico y a un grupo de dirigentes que en su mayoría viene trabajando junto desde hace una década: el Pincha aprobó la materia que se le venía negando últimamente y por eso el festejo de todas las partes.

“Teníamos, por un lado, la expectativa finalmente de lograr la Copa. Pero también la incertidumbre de toda final, en la que se ponen muchísimas cosas en juego. Nosotros teníamos la historia en juego y en la previa se sentía esa presión, que luego al llegar la coronación se transformó en una felicidad absoluta. Fue una sensación única para mí, que es la primera vez que tengo un rol directo en un torneo del club. En una victoria del club. Se sintió increíble, con una mezcla de desahogo y una sensación del deber cumplido”, arrancó con el diálogo el presidente Gorostegui, que mostró el antebrazo izquierdo un tatuaje con el escudo del Club, el primero que se hizo en su vida y con un dato muy significativo: en el brazo donde durante años se hizo diálisis por una insuficiencia renal.

Martín Gorostegui y Marcos Angeleri, con el trofeo de la Copa Argentina y el libro “Un estrella más” / EL DIA

El rol de Eduardo Domínguez, el de Juan Sebastián Verón, el futuro, las ventas y cómo vislumbran un 2024 plagado de competencias, en una entrevista que prolongó el festejo que se inició la noche del 13 de diciembre y perdurará hasta las Fiestas, por lo menos.

- ¿La Copa Argentina unió en festejo los últimos años que estuvieron cerca y no pudieron concretar?

-MG: Yo creo que el club, el plantel y los diferentes cuerpos técnicos estuvimos en Estudiantes, fuimos dando señales de que se podía. De que el logro estaba cerca y de que era posible, algo palpable. Pero faltaba lo más difícil que es concretarlo. Es muy difícil salir campeón y por eso se festeja tanto. Habían pasado 13 años de nuestra última estrella y en aquel momento, todos pensábamos que la próxima iba a ser más cercana en el tiempo. Eso influyó en este disfrute general que tenemos todos, de volver a sentirnos campeones. De que chicos con sus padres que lo habían vivido se puedan abrazar en una cancha o en sus casas, o en una plaza. Ir a recibir a los campeones en Plaza Moreno se había transformado en una costumbre en aquella época, y hoy lo pudimos volver a hacer.

“Me tocó vivirlo de este lado y es totalmente diferente a estar adentro de la cancha” (Angeleri)

-Este fue el primero que lo vivís como manager ¿Cuáles fueron las diferencias con tus emociones?

-MA: Las diferencias están a las claras, porque una cosa es cuando vos sos partícipe o un intérprete dentro del campo de juego. Y otra cosa cuando te toca de afuera. Vos sabés que cuando te toca jugar, te toca una función específica en el equipo y te centrás en eso. Y sabés que el resto de tus compañeros van a hacer lo mismo. De este lado, es mucho más amplio y macro, porque tenés que estar conteniendo a los jugadores y acompañarlos. Al cuerpo técnico, a tu equipo de trabajo y también convivir con la gente, como el entusiasmo. Se arma y se genera un contexto donde tenés que mediar e interferir para que a los jugadores no les afecte y les llegue de buena manera. Estar en otro tipo de cuestiones, que fue con lo que me encontré estando de este lado particular. Que se dio en un momento en el que, de un partido a otro, pasó un tiempo prudencial y se generaron otro tipo de cuestiones. Si hubiese sido todo más rápido, hubiese habido cuestiones que no tendría que haber atacado. Ahí estaba presente y atento.

-Se dijo que Verón manejaba todo, pero él mismo confesó que nunca había hablado con Domínguez. ¿Eso los reivindica?

-MG: Sebastián (Verón), en primer lugar, es mi amigo. Hemos construido estos años una relación de amistad y de confianza absoluta. No coincido con que haya estado alejado porque ha tenido mucha tarea este año. Ha estado con nosotros de manera permanente, compartiendo todo lo que hacemos. Apoyándonos, tomando decisiones en conjunto como siempre fue. Desde el primer día que pisamos el club, las decisiones las tomamos de la misma manera y en equipo. Es lógico y normal que se la atribuyan las responsabilidades, tanto lo bueno como lo malo. Son dicotomías que a veces sirven, sobre todo en malos momentos. Somos un equipo y que así va a continuar siendo.

“A Eduardo le veo cosas de Simeone y de Sabella. Se lo he manifestado y le agradó” (Angeleri)

-¿Por qué se les dio en la Copa Argentina?.

-MA: Nosotros creíamos que en algunas de las competiciones íbamos a ser grandes protagonistas. Que íbamos a llegar a una final y la íbamos a pelear. Sin lugar a dudas, llegando a esa instancia nosotros corremos con ventaja ante cualquier rival. No se nos pudo dar en la Sudamericana y tampoco en el torneo. Pero en la Copa Argentina lo logramos y fuimos justos merecedores de esta competencia. Era muy importante para nosotros cumplir este objetivo. Y cuando hablo de nosotros, hablo de la CD encabezada por Martín (Gorostegui), del cuerpo técnico y los jugadores. Acompañados de la gente y eso es lo que nos satisface, el haber cumplido con un objetivo tan grande para el club.

-¿El mayor acierto de este año fue la llegada de Eduardo Domínguez?

-MG: Sin dudas, su llegada nos dio muchísimas cosas. Nos juntamos en la casa de Pascual Caiella por primera vez y nos llevamos la mejor de las sensaciones. Vimos a un tipo, desde ese día, que estaba hecho a la medida de Estudiantes. Y después gracias a Dios, pudimos corroborarlo en cada partido y en cada preparación de semana. En el trabajo diario de Eduardo y de su cuerpo técnico. Estuvo 100% a la altura de lo que nosotros esperábamos y cumplió con creces las expectativas. Creo que habíamos conseguido algunos otros aciertos, de darle este perfil a cada uno de los mercados de pase, donde trajimos jugadores que nacieron del club. Sabíamos que ellos nos iban a dar un plus. Finalmente terminó sucediendo.

-Hay muchar versiones de ventas ¿Se pueden ir tantos jugadores o no quieren desmantelar el equipo?

-MG: Al socio y al hincha que se quede tranquilo. En cada mercado de pases se arman estas psicosis. Recuerdo en el año 2022, donde habíamos clasificado a octavos de final de Copa Libertadores y la alegría nos había durado un día, ya que estábamos preocupadísimos por lo que iba a pasar en el mercado de pases. Está bien y es lógico que se genere esta incertidumbre, porque nosotros somos los primeros que queremos resolver las cuestiones cuanto antes. Pero los mercado de pases manejan sus propios tiempos y, en general, son largos. Estamos tratando de manejar ese equilibrio tan difícil, pero que crean en nosotros como lo hicimos en otros mercados.

“Verón es mi amigo y estuvo siempre al lado nuestro. Trabajamos en equipo” (Gorostegui)

-¿La idea es incorporar de acuerdo a las ventas o hay sectores que tienen más prioridad?

-MA: Obviamente las salidas de Mariano y Mauro nos lleva a ocupar el foco de inmediato para buscar en esas posiciones y completar las ausencias en esos puestos. Después en la medida de que se vaya vendiendo o que se vayan yendo otros, lo iremos haciendo de la misma manera. No solamente con los que se vendan, sino también con algún otro jugador que esté completando el plantel y tenga la oportunidad, porque no sumó muchos minutos, de que sea cedido. La idea es tener el mismo número en el plantel que tuvimos este año. Más allá de eso, hay puntualmente características que creemos con Eduardo, nos van a dar un plus. Que nos van a dar algo diferente que en algún momento del año necesitábamos y no tuvimos. Sin nombres propios, sino con características de jugadores que puedan aportar algo bueno al equipo.

-Se habló de nombres propios como Joaquín Correa, Matías Pellegrini e Iván Gómez...

- MA: De Joaquín no tengo nada para decirte, porque no tuvimos contacto y no sé como surgió ese nombre. De lo de Pellegrini, es verdad que terminó su contrato en Estados Unidos y es una de las posibilidades, porque sus deseos de volver están presentes y latentes. Es una situación que estamos evaluando con Eduardo. Y lo de Iván, es una situación que se da producto de que Newell´s no hace uso de la opción de compra y, si no aparece una oferta que el club considere al valor que tiene él en el mercado, se va a quedar con nosotros. Es un jugador que nos interesa y a Eduardo le gusta muchísimo.

- ¿El arquero que buscan es para competir con Iacovich o un jugador más consolidado?

- MA: Son dos caminos que están puestos arriba de la mesa. No es un dato menor que Fabricio (Iacovich) esté yendo a la Selección y sabemos que, posiblemente, el año que viene no podamos contar con él en los primeros partidos. Eso nos lleva a pensar qué camino tomar, porque la verdad es que una de nuestras apuestas. Es uno de los chicos viene creciendo este último tiempo y se viene ganando un lugar. No solamente por su comportamiento y sus condiciones, sino también porque el club cree que es el momento de darle un lugar. Pero eso es una decisión que todavía no la tenemos definida.

-Andújar dijo que Domínguez tiene cosas de Simeone y Sabella ¿Lo ves así?

-MA: Le veo muchas cosas de los dos. De hecho, en muchos momentos de conversaciones que hemos tenido, se lo he manifestado. Y le fue de mucho agrado. Le hace creer y visualizar un futuro muy prometedor, que lo hace entusiasmar mucho. Uno de los argumentos que tenía a la hora de proponer a Eduardo como técnico de Estudiantes eran esos. La misma visión tuvo Martín, Sebastián y la gente que nos juntamos en ese momento para tomar la decisión. Y vieron lo mismo que yo cuando tuvimos la reunión con Eduardo. Además de eso, se convirtió en otro de los técnicos que nos trajeron otra estrella. Tenés otra cosa más para agregarle.

- ¿Qué imaginás para el 2024?

-MA: A mí me ilusionan todas las competencias y me parece que el club te lleva a creer así. En eso acompañamos todos, porque tenemos esa mentalidad ganadora. Creemos que podemos hacer como lo creíamos a comienzos de este año, de que podemos ser competitivos en todo lo que vayamos a afrontar. Tenemos un cuerpo técnico y un plantel que lo ve así, nosotros apostamos a eso. Eso es lo que va a pasar el año que viene.

- Si te pido que enumeres del uno al ocho los más grandes de Argentina ín Correa, Matías Pellegrini e Iván Gómez...

- MA: Me querés meter ahí a mi también (risas). ¿Hay un problema con el quinto grande, no? Yo pienso lo mismo que Mariano (Andújar), qué te voy a decir. No hay mucho para debatir.

- MG: A mí ni me preguntes. Para mí somos el primero.