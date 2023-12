No hay más capítulos

Gimnasia tenía un gran objetivo a nivel institucional dentro de un mercado de pases que comenzó hace apenas unos días, pero que ya entregó la primera mala noticia puertas adentro: la no continuidad de Cristian Tarragona.

El delantero santafesino de 32 años, con pasado en Platense, Vélez y Patronato de Paraná, entre otros, era el gran deseo de Leonardo Madelón para el frente de ataque. El técnico del Tripero entendía que, con una pretemporada encima tras aquella lesión en una de sus rodillas, el punta podría rendir mucho más de lo que lo ha hecho en un 2023 que no lo tuvo en su mejor versión, pero en el que, en definitiva, fue muy importante para el grupo desde su regreso a las canchas, en la tercera fecha de la pasada Liga Profesional frente a Banfield.

Lo concreto es que pese a ese objetivo a nivel institucional y al deseo por parte del cuerpo técnico, el atacante seguirá su carrera lejos del Lobo.

El principal destino del también ex Arsenal de Sarandí parece ser el exterior, con Cerro Porteño de Paraguay y Colo Colo de Chile como los apuntados. En tanto que también existe una oferta (menor en cuanto a lo económico) por parte de San Lorenzo de Almagro, que lo quiere para jugar la venidera Copa Libertadores de América.

Lo cierto es que en la jornada de ayer el santafesino, al que el Tripero le hizo llegar el nuevo ofrecimiento hace algunos días con una considerable mejora en cuanto a lo que percibiría, terminó agradeciendo y declinando la opción de seguir en Gimnasia. Pudo más el objetivo a nivel familiar de dar un salto sustancial en materia económica, tras una carrera que comenzó en la Liga santafesina y que fue forjándose con crecimiento y mejoría.

Tras un debut poco promisorio en Arsenal en la Primera División durante 2012, se marchó a Alvear Foot Ball Club de La Pampa, que por entonces militaba en el Torneo Argentino. Después tuvo pasos por Colegiales de Concordia, Ramón Santamarina de Tandil, Tiro Federal, Juventud Unida Universitario, de San Luis, Temperley e Independiente Rivadavia de Mendoza, hasta el salto al exterior.

En México vistió la camiseta del Atlante, donde disputó 24 partidos y convirtió 5 goles.

Luego llegó el turno del regreso al fútbol argentino, ya instalado en la Primera División del mismo, con los pasos por Platense, Patronato y Vélez, antes de la llegada en enero del 2022 al predio que Gimnasia posee en Abasto.

Frente a esto, en el Lobo ahora se verán obligados a buscar una alternativa para un ataque que pierde a su máximo referente, y muy probablemente a quien mejor ha rendido en los últimos años en ese sector.

Tarragona se despide así del Tripero tras dos años, en los que acumuló un total de 58 partidos, 54 de ellos en condición de local, y los que acompañó con nada menos que 20 goles y dos asistencias a sus compañeros.

BUSCA EXPERIENCIA Y GOLES PARA SUPLIR DOS ASPECTOS VITALES

Pese a que en Gimnasia eran optimistas en cuanto a la continuidad de Cristian Tarragona de cara el 2024, el jugador ya había manifestado en su momento el deseo de emigrar al fútbol mejor pago.

Ante esto, desde el Lobo manejaban su posible salida, aunque mantenían la esperanza de que recapacitara, ya que con la camiseta azul y blanca supo volver a ser aquel de su mejor versión.

No obstante, el desenlace de la historia termina con el santafesino en un nuevo destino y el Tripero frente a la obligación de reemplazar lo que ha dado a lo largo de estos dos años.

Por lo pronto, Leonardo Madelón y sus colaboradores tienen en la faceta ofensiva a Eric Ramírez, Franco Soldano e Ivo Mammini, y bastante más atrás en la consideración a Rodrigo Castillo y Sebastián Cocimano, quienes podrían salir a préstamo incluso antes de que comience la pretemporada en los primeros días de enero.

Ante esto, resulta vital para el club sumar un delantero que aporte tanto gol como experiencia y que venga a ser titular en un equipo que ha perdido su principal arma.

Cristian Tarragona

Si bien hasta el momento no se han dado a conocer los nombres que se barajan, la salida de Tarragona obliga al Tripero a acelerar al respecto.

Puertas adentro saben y entienden que no se pueden cometer los mismos errores que se cometieron en su momento para el armado de un plantel que terminó salvando la categoría en el último partido del año frente a Colón en cancha de Newell´s. Por lo que desde la comisión directiva no se podrá fallar en cuanto a los refuerzos, principalmente en un sector del equipo tan sensible como el del finalizador de cada uno de los ataques del Mens Sana.

NÚMEROS QUE PREOCUPAN

A lo largo de lo que ha sido todo el 2023, Gimnasia fue de los equipos que menos poder ofensivo han mostrado.

De hecho, en 42 partidos jugados entre Liga Profesional, Copa de la Liga y el desempate con Colón en cancha de Newell´s, el Tripero apenas ha podido festejar 38 goles, 20 de los cuales llegaron por vía de sus diferentes alternativas en el ataque. Es decir, el 52 por ciento de los mismos.

Quien deja el club para seguir con su carrera en el exterior, el mencionado Tarragona, aportó 9 de ellos en 40 partidos. Lo que representa un 23 por ciento de ellos.

Más atrás aparecen Eric Ramírez, con 6 en 39 partidos, Ivo Mammini, con 3 a lo largo de 28 encuentros oficiales, Franco Soldano, con uno en 36, y Rodrigo Castillo, con uno también, pero en 14 choques disputados.

Así, de cara a un 2024 en el que el principal objetivo será dejar atrás la pelea de la zona baja para meterse en la clasificación a las copas internacionales, Gimnasia deberá resolver dos inconvenientes en uno: la anemia ofensiva y también la salida de quien ha sido, durante el último período, su máximo exponente en el ataque.